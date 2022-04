Le Pixel 6 pourrait recevoir la reconnaissance faciale par une mise à jour

by

Pour la plupart des utilisateurs de la série Google Pixel 6, faire face au capteur d’empreintes digitales optique sous l’écran a été une douloureuse expérience. Google a amélioré le capteur par des mises à jour logicielles et nous nous attendons à ce que Google continue à travailler sur l’amélioration de cette fonctionnalité. Mais depuis novembre, ceux qui ont le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro ont lu que l’équipe Pixel à Mountain View a travaillé sur un moyen d’activer la fonction Face Unlock sur les derniers modèles Pixel.

Face Unlock a été introduit sur la gamme de smartphones Pixel 4 et était le seul capteur biométrique sur les smartphones 2019 de Google (en d’autres termes, ces modèles n’avaient pas de capteur d’empreintes digitales). Comme Face ID d’Apple, Face Unlock sur les Pixel 4 et Pixel 4 XL utilise la cartographie 3D pour fournir une reconnaissance faciale sécurisée vérifiant l’identité de l’utilisateur pour déverrouiller le smartphone, ouvrir certaines applications et effectuer des transactions à l’aide de plateformes de paiement mobile.

Il y a eu des spéculations sur le fait que Google inclurait Face Unlock dans une future mise à jour Feature Drop trimestriel pour la gamme Pixel, et les premières spéculations laissaient entendre qu’elle serait uniquement incluse au Pixel 6 Pro. Jusqu’à présent, après deux Feature Drop, la reconnaissance faciale n’a pas fait surface.

Mais pour la première fois, nous pourrions avoir des preuves que Google travaille réellement sur Face Unlock et qu’il pourrait arriver à la fois sur les variantes de base et premium du Pixel 6. Un utilisateur de Reddit était en train de configurer son Pixel 6 et lorsqu’il a été confronté à l’option (honnêtement, sans jeu de mots) de sélectionner un verrouillage d’écran, le smartphone a inclus Face Unlock.

Gardez à l’esprit que si un système de reconnaissance faciale peut être activé par le biais d’une mise à jour logicielle, il ne disposera pas d’un mappage 3D (les composants nécessaires à cet effet ne sont pas inclus avec les modèles Pixel 6) et la reconnaissance faciale 2D peut être mise en échec en brandissant une photo devant l’appareil.

Elle ne sera pas 100 % fiable

Certains ont suggéré que Google pourrait demander aux utilisateurs d’effectuer une action telle que bouger leur tête pour prouver que l’image devant la caméra frontale n’est pas une photographie statique.

À l’heure actuelle, sélectionner la reconnaissance faciale pour votre Pixel 6 ou Pixel 6 Pro ne ferait rien. Si Google veut autoriser la reconnaissance faciale sur la série, il devra mettre à jour les smartphones. Considérant que personne d’autre n’a signalé avoir vu cela, ce que tout cela signifie est difficile à dire avec certitude. Jusqu’à ce que Google vienne tirer la sonnette d’alarme, les propriétaires de la série Pixel 6 ont maintenant un certain espoir de voir leurs visages déverrouiller leurs smartphones.