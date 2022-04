Les améliorations de la caméra du Sony Xperia 1 IV pourraient le rendre très cher

Le prochain téléphone haut de gamme de Sony, le Xperia 1 IV, devrait être doté d’un système de caméra considérablement amélioré et d’une nouvelle puce Snapdragon, ce qui pourrait entraîner une hausse de prix, selon de nouvelles rumeurs.

Le Sony Xperia 1 III est équipé d’un bloc de caméra à quatre capteurs photo avec une caméra principale de 12 mégapixels, un capteur téléobjectif de 12 mégapixels, un capteur ultra-large de 12 mégapixels et un module de profondeur de 0,3 mégapixel. La rumeur veut que son successeur propose un capteur photo principal de 48 mégapixels, un capteur photo ultra grand-angle de 48 mégapixels (ou peut-être 50 mégapixels), un téléobjectif de 48 mégapixels et un téléobjectif périscope.

Il s’agirait d’un système à très haute résolution qui pourrait faire du Xperia 1 IV le meilleur photophone pour 2022.

En outre, les rumeurs laissent également entendre que le smartphone pourrait être équipé du Snapdragon 8 Gen 1+, qui sera apparemment fabriqué selon le processus de 4 nm de TSMC. Cette puce, qui serait plus onéreuse que le Snapdragon 8 Gen 1, et serait apparemment associée à une mémoire vive de 16 Go et à une capacité de stockage de 512 Go.

Parmi les autres spécifications annoncées figure un écran de 6,5 pouces offrant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec un support de la charge rapide de 45 W, un capteur d’empreintes digitales physique, un bouton d’obturateur dédié et une prise casque de 3,5 mm.

À partir de 1 300 euros ?

Le Xperia 1 III est proposé à partir de 1 299,99 euros, ce qui explique pourquoi il est loin d’être aussi populaire que les smartphones phares d’Apple, Samsung et Google. Sony semble malheureusement déterminé à ne rien apprendre du passé. Selon les rumeurs, le Xperia 1 IV coûterait 6 à 20 % de plus que son prédécesseur.

Apparemment, le smartphone coûtera plus cher à fabriquer en raison du bloc de caméras et probablement du Snapdragon 8 Gen 1+, et il semble que Sony répercutera l’augmentation des coûts sur les consommateurs. Le Xperia 1 IV devrait commencer à au moins 8 999 yuans (~ 1 300 euros) en Chine, ce qui le rendrait au moins aussi cher ou plus cher que le Xperia 1 III. La société japonaise devrait révéler le smartphone en mai, mais il sera probablement commercialisé quelques mois plus tard.