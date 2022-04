Tag Heuer lance le modèle spécial Golf Edition de sa Connected Calibre E4

Les nouvelles smartwatches Tag Heuer Connected Calibre E4 n’ont été que récemment mises en vente, mais cela n’a pas empêché la société d’annoncer une version en édition spéciale. La Connected Calibre E4 Golf Edition ne sera probablement pas une surprise pour quiconque connaît les précédents modèles de la marque, car elle a également sorti un modèle Golf Edition de la Connected Modular 45 en 2019.

La Connected Calibre E4 Golf Edition est basée sur la version 45 mm de la nouvelle gamme, et non sur la version plus élégante de 42 mm. Cela signifie qu’elle possède une bague en céramique plus grande, disposée autour d’un verre saphir plat au-dessus de l’écran AMOLED de 1,39 pouce, tandis que le boîtier de 45 mm est fabriqué en titane avec une finition en carbone de type diamant (DLC). La couronne est entourée de caoutchouc pour faciliter la rotation et la navigation dans le menu de la montre et les cartes des parcours de golf, et il y a deux boutons pour les autres fonctions de chaque côté de la couronne.

Ce qui rend l’unique Golf Edition, ce sont tous les changements de design et les extras. La lunette affiche fièrement le nom de la Golf Edition et comporte une échelle de 1 à 18 à utiliser sur le terrain de golf, qui correspond à un indicateur trouvé dans l’application Tag Heuer Golf. Elle est livrée avec un choix de bracelet en caoutchouc blanc avec un design à fossettes en forme de balle de golf, ou un simple bracelet noir perforé pour la rendre un peu moins sportive. Comme un ajout amusant et inhabituel, le fermoir en titane du bracelet blanc a un marqueur de balle magnétique intégré.

Conçue pour être utilisée sur un terrain de golf, la fonction Tag Heuer Golf a subi quelques modifications pour cette nouvelle montre, qui fait partie de l’application Tag Heuer Sport préinstallée sur la montre et disponible pour les smartphones iOS et Android.

La Connected Calibre E4 Golf Edition dispose désormais d’une détection automatique de swing, qui s’active lorsqu’elle enregistre un mouvement de swing sur la zone de départ d’un parcours de golf. Elle fonctionne également avec la fonction Driving Range de l’application, et améliore les données historiques pour afficher une carte thermique détaillée des précédentes performances, et pour aider à mieux identifier les stratégies de club.

Elle aura un coût !

L’application contient des cartes détaillées en 2D de 40 000 parcours de golf dans le monde, avec une interface repensée pour afficher les distances, le score, les numéros de trous et les informations sur les clubs à l’écran pendant le jeu. Une fois le parcours terminé, si vous utilisez l’application iOS, celle-ci peut générer des visualisations en 3D avec la trajectoire du coup pour chaque trou. En dehors de l’application de golf, il existe plusieurs nouveaux cadrans de montre Golf Edition, y compris ceux qui correspondent à votre choix de bracelet.

Comme la Connected Modular 45 Golf Edition, la Calibre E4 Golf Edition est présentée dans un coffret spécial qui comprend trois balles de golf Titleist et un marqueur de balles de rechange. Elle est disponible dès maintenant sur la boutique en ligne de Tag Heuer au prix de 2 500 euros.