Google Chrome est le navigateur Web le plus utilisé au monde, desservant plus des deux tiers des utilisateurs d’ordinateurs de bureau dans le monde. Étant donné l’ampleur de notre dépendance à l’égard d’Internet aujourd’hui, il est instinctif de penser que nos données sont utilisées — ou pire, utilisées à mauvais escient — par de grandes entreprises comme Google.

Heureusement, Google Chrome permet de modifier les paramètres, offrant ainsi aux utilisateurs un contrôle sur les données qu’il collecte et dans quelle mesure, mais ces contrôles sont souvent trop techniques ou trop lourds pour que l’utilisateur moyen puisse les surveiller lui-même.

Pour remédier à ce problème et dans le but de rendre la confidentialité sur le Web plus facile et plus intuitive, Google lance un nouveau « Guide de confidentialité » pour Chrome. Cette fonctionnalité, qui sera progressivement déployée pour les utilisateurs de la version M100 de Chrome, vous permet de passer rapidement en revue tous vos contrôles de confidentialité et de sécurité (et d’apprendre comment ils fonctionnent) sans avoir à les faire défiler.

Le guide de confidentialité n’est que la dernière étape de la simplification des paramètres de confidentialité de Chrome. Ces dernières années, Google a réorganisé les paramètres de Chrome pour rendre la confidentialité plus intuitive et vous permettre d’accéder rapidement aux commandes courantes, comme l’effacement de l’historique de votre navigateur ou des cookies.

Pour accéder au Guide de confidentialité, il suffit de cliquer sur le menu à trois points dans le coin supérieur droit de Chrome et de sélectionner « Paramètres ». Ensuite, naviguez jusqu’à l’onglet « Confidentialité et sécurité ». Vous devriez voir l’option Guide de confidentialité sous « Effacer les données de navigation ».

Notamment, le Guide de confidentialité se termine par deux liens sortants. Le premier vous permet d’essayer Privacy Sandbox, qui est l’alternative aux cookies de Google, très décriée et fortement retardée. Le second lien, qui est un peu plus utile, vous permet de choisir les données de navigation auxquelles Google peut accéder pour des services personnalisés.

Un déploiement lent

Le Guide de la confidentialité se déploie lentement dans la dernière version de Chrome (version 100.0.4896.60). Il devrait apparaître dans votre navigateur d’ici quelques jours ou semaines.

Si le Guide de confidentialité n’est pour l’instant disponible que sur Chrome sur la version de bureau, on peut s’attendre à ce qu’il soit ajouté à d’autres produits Google, y compris Chrome pour mobile et le tableau de bord de confidentialité de l’application Google, bien qu’il n’y ait actuellement aucun calendrier pour ces mises à jour de produits.