Facebook propose un nouveau moyen de créer des Reels

Dans une autre tentative de rivaliser avec TikTok, Facebook propose désormais une nouvelle fonctionnalité appelée « Partager avec des Reels ». La fonction « Partager avec des Reels » permettra aux créateurs de publier directement sur Facebook Reels à partir d’une application tierce.

Désormais, les développeurs d’applications tierces pourront intégrer « Partager avec des Reels » directement dans leurs applications, permettant aux utilisateurs de publier leurs Reels directement sur Facebook depuis un bouton « Reels ».

Si vous avez besoin de pimenter vos Reels avant de les publier sur Facebook, vous aurez accès aux outils d’édition des Reels. En d’autres termes, vous pourrez créer des Reels, les modifier à l’aide d’effets et d’autocollants sympas, puis les publier directement sur Facebook Reels.

Selon le géant technologique, si vous souhaitez soumettre une courte vidéo à Facebook à partir d’une autre application, « Partager avec des Reels » éliminera la nécessité de télécharger d’abord la vidéo. Actuellement, Smule, une populaire application de karaoké, et les applications de montage vidéo VivaVideo et Vita disposent de cette nouvelle fonctionnalité.

« Nous voulons faire de Reels le meilleur moyen pour les créateurs d’être découverts, de se connecter à leur public et de gagner de l’argent. Nous voulons également faire en sorte qu’il soit amusant et facile pour les gens de trouver et de partager du contenu pertinent et divertissant », peut-on lire dans l’annonce officielle.

Développeur go !

Toutefois, l’un des principaux objectifs de la fonctionnalité « Sharing to Reels » est d’acquérir davantage de créateurs de contenu original pour Facebook. La plateforme a du mal à suivre ses concurrents, notamment TikTok, et a perdu un million d’utilisateurs quotidiens au cours du dernier trimestre de 2021 pour la toute première fois.

Donc, si vous êtes un développeur, vous pouvez consulter la documentation officielle « Sharing to Reels » pour en savoir plus sur son intégration.