Microsoft apporte le service de transcription des réunions aux clients Teams en VDI

Microsoft prépare une mise à jour de la plateforme de collaboration Teams qui étendra l’accès aux fonctionnalités les plus utiles à un plus grand nombre d’utilisateurs. Comme l’explique une nouvelle entrée dans la feuille de route des produits de la société, Microsoft apporte le service de transcription des réunions aux clients qui exécutent Teams sur une infrastructure de bureau virtuel (VDI) .

you might also like