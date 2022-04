Apple va réduire la production d’iPhone et se concentrer sur les services

Il ne fait aucun doute que l’industrie technologique a du mal à assurer l’approvisionnement dans un contexte de pénurie mondiale de puces et même de guerre en Ukraine. Entre autres, Apple a réduit la production de ses modèles d’iPhone, en partie à cause de ces facteurs et d’autres encore. Aujourd’hui, les analystes suggèrent qu’Apple réduit la production de ses derniers iPhone et se concentre davantage sur ses services tels qu’Apple Music, Apple Fitness+, Apple TV+, et plus encore.

Un récent rapport de Seeking Alpha, citant une note de recherche de Loop Capital, indique qu’Apple a réduit la production de ses modèles d’iPhone de 9 millions d’unités. En outre, l’analyste John Donovan affirme que le géant technologique vise à réduire ses commandes de fabrication d’iPhone en 2022 pour qu’elles se situent entre 245 et 250 millions d’unités. De plus, il semblerait que la société réduira la production de l’iPhone SE 3 de 20 millions d’unités, ce qui est conforme à un précédent rapport de mars.

« Citant plusieurs facteurs tels que la guerre entre l’Ukraine et la Russie, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et d’autres justifications habituelles, en creusant davantage, nous découvrons quelques informations supplémentaires », a noté Donovan dans une note aux clients.

L’analyste a également souligné les résultats « lamentables » des modèles iPhone 12 mini et 13 mini sur le marché. L’année dernière, nous avons vu Apple arrêter la production de l’iPhone 12 mini en raison de la faible demande. Et cette année, l’entreprise vise à éliminer complètement la gamme mini. Elle serait remplacée par le prétendu modèle iPhone 14 Max.

Dans un autre rapport, citant la société d’investissement UBS, Seeking Alpha souligne qu’Apple met davantage l’accent sur ses services comme iCloud, Apple Music, Apple TV+ et d’autres, car ils deviennent de plus en plus un « facteur de différenciation clé » pour l’entreprise. Le rapport cite également l’analyste David Vogt qui a interrogé plus de 4 000 utilisateurs d’iPhone dans quatre régions géographiques différentes.

Encore plus à l’avenir ?

Selon Vogt, les mises à niveau et la fidélisation aux États-Unis restent élevées, puisqu’elles ont augmenté de 4 % d’une année sur l’autre. L’enquête révèle également que les prix des services Music, iCloud, Arcade et Fitness d’Apple sont plus élevés, sauf en Chine. Le service Apple News+, quant à lui, est devenu « plat et Apple TV+ semble avoir atteint un plateau ».

Il reste à voir comment les choses se passent pour Apple si elle prévoit de mettre davantage l’accent sur ses services.