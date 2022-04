Le Vivo X80 devrait être équipé du Dimensity 9000 et d’un écran AMOLED

Nous pourrions bientôt voir le successeur du smartphone X70 Pro+ de Vivo maintenant que les spécifications du Vivo X80 ont été divulguées. Le fabricant chinois de smartphones devrait lancer le smartphone phare en Chine dans un premier temps, et pourrait éventuellement arriver dans d’autres régions du globe plus tard dans l’année.

Selon un rapport de 91Mobiles, le Vivo X80 devrait être équipé d’un SoC MediaTek Dimensity 9000. Il n’est pas clair si l’appareil sera lancé avec les mêmes spécifications sur le marché international ou s’il sera livré avec le Snapdragon 8 Gen 1.

Le rapport indique également que le Vivo X80 pourrait être équipé d’un écran AMOLED E5 120Hz de 6,78 pouces avec une atténuation DC. La technologie d’affichage du smartphone est analogue à celle que l’on trouve sur la série X70 de précédente génération. Le X80 devrait continuer à prendre en charge le HDR10+, ce qui rendrait l’appareil idéal pour la consommation de contenu. Contrairement au X70 Pro de l’année dernière, la taille de l’écran est insinuée pour être plus grande. Cependant, on peut penser que le X80 pourrait avoir un écran de 6,5 pouces.

Le Vivo X80 pourrait également être lancé avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage UFS 3.1 sur la variante la plus élevée de sa gamme cette année. La société pourrait également lancer deux autres variantes — 8 Go de RAM/128 Go de stockage et 8 Go de RAM/256 Go de stockage. Les options de couleur pourraient être les mêmes : Aurora Dawn et Cosmic Black.

En termes de spécifications de la caméra, le X80 pourrait disposer d’un capteur photo principal de 50 mégapixels avec le capteur GN5 de Samsung, d’un objectif secondaire de 13 mégapixels et d’un objectif Sony IMX663 de 12 mégapixels. En ce qui concerne la caméra frontale, le smartphone pourrait avoir une caméra de 44 mégapixels.

Toujours la technologie de stabilisation d’image gimbal

Vivo pourrait continuer à inclure la technologie de stabilisation d’image gimbal sur l’appareil, qui a contribué en grande partie à fournir d’excellentes performances de la caméra en basse lumière de la précédente génération.

Le Vivo X80 Pro devrait présenter de nombreuses caractéristiques identiques à celles de son petit frère, mais pourrait être doté d’un écran plus grand de 6,78 pouces avec une résolution 2 K. Les deux appareils seraient également dotés d’une chambre de refroidissement à vapeur de 4 000 mm qui aide à la dispersion de la chaleur en gardant l’appareil au frais.

Vivo devrait lancer le Vivo Pad ainsi que le Vivo X Fold ce mois-ci et tous les regards sont tournés vers ce dernier en termes de prix et de fonctionnalités. Alors que les smartphones pliables d’autres fabricants n’ont pas encore réussi à détrôner le Galaxy Z Fold, il y a encore de l’espoir pour ce nouveau venu. OPPO, la société sœur de Vivo, a déjà présenté le OPPO Find N, qui n’est encore disponible qu’en Chine.

Alors que Vivo devrait lancer une gamme de produits lors de son événement ce mois-ci, y compris la Vivo Watch et le Vivo X Note, le smartphone pliable serait certainement au cœur de l’événement qui pourrait montrer les prouesses de conception et de fabrication de la société et apporterait plus de concurrence sur le marché des smartphones pliables.