Microsoft dispose désormais d’une équipe dédiée à Android

Nous savons depuis un certain temps que Microsoft travaille jour et nuit pour rapprocher Android et Windows, et maintenant la société aurait fait un grand pas en avant à cet égard.

Le géant du logiciel a réuni toutes les équipes travaillant sur des projets Android sous le même toit, et le but de la nouvelle équipe Android est spécifiquement d’améliorer la façon dont le système d’exploitation mobile de Google interagit avec Windows.

Le système d’exploitation du Surface Duo, SwiftKey, Lien avec Windows, Microsoft Launcher et plusieurs autres équipes mobiles qui travaillaient auparavant dans le cadre d’autres divisions ont été intégrées dans la soi-disant « plateforme et expériences Microsoft Android, ou AMPX ».

Selon WindowsCentral, certains de ces groupes, tels que SwiftKey et Microsoft Launcher, opéraient auparavant sous la division Microsoft Mobile Experiences, ou MMX. La grande différence était que cette division comprenait également les produits iOS et iPadOS, donc à ce stade, il est assez clair que l’objectif de Microsoft est spécifiquement d’améliorer la relation entre Android et Windows.

À première vue, ce que Microsoft veut obtenir est l’interopérabilité qui existe entre iOS et macOS. Bien sûr, il est beaucoup plus difficile d’y parvenir étant donné qu’Android est le système d’exploitation mobile de Google, mais la nature open source de la plateforme offre à Microsoft la possibilité de faire évoluer l’intégration avec Windows de manière substantielle.

Android est maintenant le meilleur ami de Windows

En fait, c’est précisément l’objectif de l’équipe nouvellement créée. En plus des expériences dont nous disposons déjà aujourd’hui, et qui sont principalement alimentées par Lien avec Windows, Microsoft souhaite qu’Android et Windows offrent aux utilisateurs des fonctionnalités plus avancées qui imiteraient l’intégration entre iPhone et Mac.

Bien sûr, cela ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais l’objectif de Microsoft est très clair. Lien avec Windows continuera certainement à évoluer, donc à long terme, il semble qu’Android soit celui qui deviendra le meilleur ami de Windows.