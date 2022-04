Twitter sur Android permet de sélectionner du texte dans les tweets plutôt que tout copier

Dès le début, Twitter était un service qui semblait parfaitement fait pour les appareils mobiles. La limite initiale de 140 caractères de la plateforme, qui a augmenté il y a quelques années seulement, a été mise en place en raison des limites imposées aux SMS. En outre, les messages courts et la chronologie linéaire de Twitter étaient également bien adaptés aux écrans verticaux des smartphones, et le service ne demandait pas trop de temps aux utilisateurs (ce qui n’a pas empêché beaucoup d’entre eux d’en devenir dépendants).

Bien sûr, Twitter a dépassé ces racines il y a longtemps, et est devenu depuis un réseau social et une puissance multimédia. Malgré cette expansion, Twitter semble poursuivre ses ambitions de plateforme mobile en continuant à ajouter des fonctionnalités à son application. Cette dernière fuite est d’autant plus intéressante qu’il semble que la société donne enfin aux utilisateurs d’Android la possibilité de sélectionner du texte dans les tweets plutôt que de les obliger à copier des messages entiers.

Il n’est pas inhabituel que les utilisateurs d’Android soient privilégiés dès lors qu’on évoque l’ajout de nouvelles fonctionnalités, mais on peut légitimement se demander pourquoi Twitter met des années à déployer une fonctionnalité aussi basique. Après tout, qui n’a pas éprouvé le désir de sélectionner un extrait de texte à partager avec d’autres personnes, peut-être pour celles qui ne sont pas sur Twitter, sans avoir à copier un tweet entier et un lien ?

Twitter pour iOS prend en charge la sélection de parties de texte dans les tweets depuis un certain temps, ce qui facilite la recherche ou la copie d’un extrait. Selon Jane Manchun Wong, cette même fonctionnalité est enfin disponible sur Android. Le seul problème ? On ne sait pas encore quand cette fonctionnalité sera réellement disponible.

Twitter for Android is finally working on the ability to select text on Tweet pic.twitter.com/xoqYwc7aeL — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 2, 2022

En fait, et comme avec toute fuite, il y a une chance que cela n’arrive pas, ou du moins pas de la manière dont les utilisateurs d’Android l’auraient espéré.

Une fonctionnalité gratuite ou par Twitter Blue ?

Twitter a enrichi sa plateforme de nouvelles fonctionnalités au cours des dernières années, mais elles ne sont pas toutes gratuites. Certaines d’entre elles sont cachées derrière des abonnements « payants », officiellement connus sous le nom de Twitter Blue. Récemment, Wong a découvert des indices indiquant que TweetDeck allait rejoindre ce groupe. Pour l’instant, il semble que la sélection de texte soit une fonctionnalité gratuite puisque c’est le cas sur iOS, mais qui sait si et quand Twitter changera d’avis.

Certains utilisateurs d’Android pourraient considérer cette nouvelle fonctionnalité comme une ancienne, car certains smartphones ont déjà la capacité inexplicable de sélectionner du texte dans les Tweets. Cependant, elle est limitée à quelques marques de smartphones, dont le Google Pixel, et n’est donc pas une fonction standard de la plateforme. Ce sera certainement une bonne chose de rendre la sélection de texte disponible pour tous les utilisateurs, y compris peut-être ceux de Twitter Lite.