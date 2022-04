Apple fait breveter un MacBook qui ressemble beaucoup au Surface Book

L’écran comprendrait également les composants nécessaires pour fonctionner de manière autonome, tout comme le Surface Book, et reposerait entièrement sur la saisie tactile. Bien entendu, il ne s’agit pour l’instant que d’un brevet et rien ne garantit qu’un tel produit arrivera dans les mains du grand public. Cependant, il ne fait aucun doute qu’Apple envisage une refonte massive du MacBook, notamment parce que le facteur de forme traditionnel des ordinateurs portables perd plus ou moins du terrain dans la bataille avec les nouveaux appareils permettant plusieurs types de saisie.

Et selon un nouveau brevet découvert par Patently Apple, le géant technologique basé à Cupertino pourrait explorer une approche analogue avec un nouveau design de MacBook qui inclurait un système de charnières à plusieurs rouleaux et éventuellement un écran détachable .

Un jour, Apple a mentionné que le MacBook s’en tiendrait toujours à la traditionnelle conception d’un ordinateur portable, minimisant la pression de Microsoft pour les appareils 2-en-1 et les produits dont les écrans peuvent être retirés et utilisés séparément comme des tablettes.