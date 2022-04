by

Le nouveau MacBook Air pourrait arriver au second semestre 2022

Nous avons de nouvelles informations sur l’éventuelle nouvelle itération du MacBook Air d’Apple. Un nouveau rapport en provenance de Chine suggère que nous pourrions voir un nouveau modèle de l’ordinateur portable le plus léger et le plus fin de la firme à la pomme croquée dans la seconde moitié de 2022, ce qui coïncide avec les précédentes rumeurs.

Les rumeurs concernant le MacBook Air ont commencé à devenir plus intéressantes. Elles mentionnent beaucoup de bonnes choses, de nouvelles fonctionnalités, et même des changements de design pour l’un des ordinateurs portables les plus vendus d’Apple.

La version actuelle peut ne pas être aussi attrayante pour les fans d’Apple qui veulent quelque chose d’un peu plus puissant, et c’est facilement compréhensible étant donné que l’ordinateur portable d’Apple alimenté par la puce M1 a été annoncée en novembre 2020. Mais, il y a de bonnes nouvelles pour ceux qui attendent un nouveau modèle MacBook Air, car un nouveau rapport de DigiTimes axé sur les expéditions d’ordinateurs portables a mentionné que le MacBook Air pourrait bientôt obtenir une refonte bien nécessaire.

Les séries MacBook d’Apple sont des appareils grand public haut de gamme, mais peuvent également être considérées comme un modèle d’ordinateur portable professionnel, car elles sont privilégiées par de nombreuses entreprises ou employés de bureau, ont indiqué les sources, ajoutant que les ventes de MacBook Pro, sorti fin 2021, ont perduré au premier trimestre 2022, avec des volumes d’expédition plus élevés que prévu, et que le nouveau MacBook Air, dont le lancement est prévu pour le second semestre de l’année, devrait renforcer la dynamique des ventes.

Les rumeurs suggèrent que le MacBook Air 2022 sera doté d’un écran de 13,6 pouces, ce qui n’est pas beaucoup plus grand que l’écran de 13,3 pouces que l’on trouve dans le modèle actuel, mais les améliorations ne s’arrêtent pas là.

Certains pensent que le nouvel ordinateur portable sera équipé de la nouvelle puce M2 d’Apple, ce qui signifie que nous pourrions avoir le même processeur à 8 cœurs, mais de meilleures options de GPU à 9 et 10 cœurs à choisir. En revanche, le célèbre analyste d’Apple Ming-Chi Kuo affirme que le nouveau MacBook Air ne passerait pas à la nouvelle puce M2 d’Apple. Au lieu de cela, il pourrait être équipé d’une puce M1 modifiée, mais il ne s’est pas étendu sur le sujet.

Un nouveau design, de nouveaux coloris

En outre, le prochain MacBook Air devrait également présenter un tout nouveau design, plus d’options de couleurs qui pourraient correspondre à celles que nous voyons dans la gamme d’iMac de 24 pouces, ou peut-être les couleurs que nous avons eues dans la dernière itération de l’iPad Air.

Il est également logique qu’Apple veuille dynamiser davantage les ventes de Mac, qui semblent bien se porter, en lançant de nouveaux modèles plus tard dans l’année (nous pourrions également voir un MacBook Pro de 13 pouces remanié avec la puce M2, comme l’ont laissé entendre d’autres rumeurs).