Snapchat permet de partager des vidéos YouTube sous forme d’autocollant dans votre Snap

Snapchat facilite le partage de vidéos YouTube dans votre snap ou votre story, en vous permettant de contourner le processus de copier, coller et joindre la vidéo en tant que lien. Cette fonctionnalité est disponible sur Android et iOS.

Il ne vous reste plus qu’à vous rendre sur YouTube, à cliquer sur le bouton « Partager », puis à sélectionner « Snapchat ». Snapchat s’ouvrira, et la vidéo apparaîtra automatiquement dans votre appareil photo comme son propre autocollant, affichant le nom, la vignette et le créateur de la vidéo. Après avoir pris votre photo ou vidéo, vous pouvez jouer avec la taille de l’autocollant, le faire pivoter et le placer n’importe où sur l’écran.

Toute personne qui consulte votre snap ou votre histoire peut cliquer sur le lien et visionner la vidéo dans l’application YouTube ou dans son navigateur Web.

Si vous avez déjà essayé d’inclure une vidéo YouTube, vous vous souvenez probablement d’avoir dû copier le lien depuis YouTube, puis d’avoir ouvert Snapchat, où vous deviez prendre votre photo ou votre vidéo, cliquer sur l’icône représentant un trombone et coller le lien (ou donner à Snapchat accès à votre presse-papiers). La vidéo apparaît alors sous la forme d’une bannière redimensionnable, avec une petite vignette et le titre de la vidéo.

Vous pouvez toujours ajouter des vidéos YouTube comme ça, mais à mon avis, ce n’est pas aussi esthétique que cet autocollant spécifique à YouTube. Le nouvel autocollant permet de voir plus clairement la vignette de la vidéo et indique le nom du créateur de la vidéo, alors que l’ancien format de lien ordinaire ne mentionnait pas cette information, parfois cruciale.

Snapchat a également créé un autocollant pour Twitter en 2020, vous évitant ainsi d’envoyer des captures d’écran de tweets ou, Dieu merci, de prendre une photo d’un tweet sur votre écran d’ordinateur.