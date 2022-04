Android 13 pourrait permettre l’utilisation de deux opérateurs mobiles sur une seule eSIM

Quoi qu’il en soit, on peut espérer avoir davantage de détails sur le support multi eSIM lorsque Google lancera officiellement Android 13 à la I/O 2022 plus tard dans l’année.

L’avantage de la MEP est qu’elle est basée sur un logiciel et qu’ elle est donc rétrocompatible avec les smartphones existants sur le marché . Le processus consiste à utiliser plusieurs interfaces logiques multiplexées sur une seule interface physique. Le rapport mentionne que Google a testé le support MEP sur le matériel Pixel et a ajouté de nouvelles API pour gérer les profils eSIM dans Android 13.