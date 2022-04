Xiaomi pourrait lancer un concurrent du Echo Show 10

Sur le plan logiciel, le rapport indique que le Xiaomi Smart Display 10 devrait disposer de l’assistant vocal Xiao AI . Cependant, nous devrions attendre et voir s’il y a d’autres fuites ou rapports dans les semaines à venir qui pourraient nous fournir plus d’informations.

D’autres caractéristiques pourraient inclure une caméra frontale avec un interrupteur dédié pour activer les paramètres de confidentialité. De nombreux écrans et enceintes connectés offrent aux utilisateurs la possibilité de désactiver temporairement la caméra et le microphone lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Les spécifications du Xiaomi Smart Display 10 ne sont pas claires à ce stade et plus de détails devraient faire surface dans les semaines à venir.