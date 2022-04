by

Microsoft Edge se dote d’un outil intégré de vérification de la grammaire et de l’orthographe

En plus des diverses nouvelles fonctionnalités déployées par le navigateur Edge de Microsoft, ce dernier vient de mettre la main sur deux nouvelles fonctionnalités dans le cadre de sa dernière mise à jour. Celles-ci visent à améliorer l’expérience d’écriture et de navigation en ligne des utilisateurs.

Microsoft a annoncé le nouveau Microsoft Editor et un outil de sélection Web intelligent pour Edge dans un article de blog. Alors que l’outil d’édition intégré aidera les utilisateurs à améliorer leur expérience de rédaction en ligne, l’outil de sélection intelligente vise à simplifier le processus de copier-coller de textes et de tableaux formatés à partir du Web.

En ce qui concerne le nouvel outil d’édition de Microsoft Edge, il s’agit d’un outil intégré de type Grammarly qui permet aux utilisateurs de vérifier la grammaire et l’orthographe des textes lorsqu’ils rédigent quelque chose sur une plateforme en ligne. Il fournit également des suggestions d’amélioration du texte afin d’améliorer l’écriture des utilisateurs. Et tout cela est intégré dans la dernière version de Edge, ce qui signifie que les utilisateurs n’auront pas besoin d’une extension supplémentaire.

Bien que l’outil prenne en charge 20 langues, il sera disponible dans la même langue que le navigateur. De plus, Microsoft indique qu’elle ajoutera bientôt un outil de prédiction de texte dans Edge avec une prise en charge de nombreuses langues, notamment l’anglais, l’espagnol, le français, l’italien et le portugais.

Vient ensuite l’outil de sélection Web intelligent, baptisé Web Select, qui permet aux utilisateurs de sélectionner facilement du contenu Web formaté, notamment des textes, des tableaux et des images. Grâce à cet outil, les utilisateurs peuvent également sélectionner facilement des lignes et des colonnes spécifiques d’un tableau. Il conserve le formatage original du contenu lorsqu’il est collé sur une autre plateforme. Pour accéder à cette option, les utilisateurs peuvent faire un clic droit et sélectionner la nouvelle option « Web Select » dans Edge afin de simplifier le processus de sélection sur les pages Web. Cette option permet également à l’utilisateur de coller le contenu dans OneNote ou d’autres applications Web de Microsoft 365.

Des améliorations au service de recherche Bing

Outre ces nouvelles fonctionnalités, Microsoft a apporté quelques améliorations au service de recherche Bing. Il s’agit notamment de Page Insights, qui fournit plus d’informations sur une page Web qui apparaît dans les résultats de recherche.

Il existe également une nouvelle fonctionnalité « Travel with Bing » qui offre un « guichet unique pour l’inspiration, la réservation et la planification » de votre prochain voyage. Les utilisateurs pourront réserver des billets, définir leur itinéraire, explorer des lieux et faire bien d’autres choses encore.

Les nouvelles fonctionnalités sont actuellement déployées pour tous les utilisateurs de Microsoft Edge dans le monde. Donc, si vous voulez les essayer, assurez-vous de mettre à jour le navigateur Microsoft Edge sur votre appareil. Pour vérifier si c’est le cas, vous pouvez cliquer sur le menu à trois points dans le coin supérieur droit du navigateur et choisir Aide et commentaires, puis À propos de Microsoft Edge.