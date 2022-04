Google met l’accent sur l’amélioration de la collaboration dans le cadre d’une série de mises à jour des applications Workspace telles que Google Spaces, Google Meet et Google Voice. Les mises à jour comprennent un mode image dans l’image pour Google Meet, ainsi que des réactions d’emojis en direct pendant les réunions et bien plus encore.

Les mises à jour sont motivées par le retour prévu des employés au bureau, dans le cadre d’une évolution des environnements de télétravail vers un flux de travail hybride en personne, adopté par les entreprises technologiques alors que les restrictions liées à la pandémie mondiale commencent à s’atténuer. Google affirme que ces mises à jour faciliteront la connexion entre les grandes équipes et amélioreront l’équité de la collaboration.

Pour ceux qui préfèrent travailler par vidéoconférence, Google propose un certain nombre de nouvelles fonctionnalités dans son application de chat vidéo Google Meet. Google introduira des réactions en cours de réunion, un mode image dans l’image qui plaira aux multitâches, un mode compagnon, ainsi qu’une nouvelle fonction de questions-réponses et de sondages pour les livestreams.

Quelques fonctionnalités très utiles sur Meet

“Pour la plupart des entreprises travaillant dans un modèle hybride, les réunions incluent généralement des participants en personne et à distance, et il est essentiel que chaque expérience de réunion hybride soit unifiée et productive pour tous“, explique la société dans un article de blog. “À la lumière de ce constat, nous continuons à apporter des améliorations à Google Meet afin de garantir que toutes les réunions vidéo sont sécurisées et inclusives, quel que soit le lieu ou la préférence de l’appareil“.

Pour faciliter l’expression, Google permettra aux participants à Meet de donner leur avis aux orateurs et aux autres participants à l’aide d’emojis grâce à une fonctionnalité appelée “réactions en réunion”. Vous pouvez communiquer en utilisant un emoji pour un cœur ou un pouce levé, par exemple, et les réactions peuvent apparaître dans la tuile vidéo.

L’expérience Meet sera également proposée dans les applications de productivité de Google. Bientôt, vous pourrez lancer une réunion et la transférer dans Docs, Sheets et Slides pour collaborer en temps réel pendant l’appel vidéo Google Meet. La fonctionnalité sera déployée dans les semaines à venir.

“Les utilisateurs pourront rapidement démarrer une réunion et l’amener à un document, une feuille de calcul ou une présentation, et ils pourront présenter ce contenu à toutes les plateformes de réunion“, explique Google. “Cela permet à tous les participants à la réunion de collaborer en temps réel tout en ayant une conversation – le tout à partir du même onglet“.

Pour les multitâches, Google va également activer le mode image dans l’image pour les navigateurs Chrome. Cela permettra aux présentateurs de voir une fenêtre flottante contenant jusqu’à quatre tuiles vidéo des plateformes de réunion pendant qu’ils sont multitâches.

Des nouveautés aussi pour Spaces

Et pour maintenir l’intérêt des utilisateurs de livestream, Google ajoutera également de nouvelles fonctionnalités, comme les questions-réponses et les sondages. La société prend soin de noter que, même si une grande partie de la collaboration significative se fera en temps réel, il existe également des situations où les connexions asynchrones peuvent être tout aussi importantes. Elle a apporté des mises à jour à son portail Spaces avec des fils de discussion en ligne.

Et pour rendre la collaboration plus transparente, les utilisateurs pourront également inviter d’autres personnes à rejoindre Spaces dans une organisation. Google augmente la taille des équipes dans Spaces à 8 000 utilisateurs, et ce chiffre passera à 25 000 d’ici la fin de l’année. Cela contribuera à rendre Spaces plus utile pour les équipes et les organisations plus importantes.

La recherche sera également améliorée au sein de Spaces dans le cadre de la mise à jour. Cela permettra de faire remonter à la surface les informations les plus pertinentes.

Enfin, en ce qui concerne la communication vocale, Google ajoute de nouvelles fonctionnalités à Google Voice, notamment SIP Link, qui sera disponible plus tard cette année, et des fonctions d’enregistrement d’appels à la demande et automatisés pour les plans Google Voice Standard et Premier.