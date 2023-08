Le Redmi K60 Ultra propose jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de stockage

Outre le Xiaomi MIX Fold 3, la société chinoise a également dévoilé le tout nouveau smartphone Redmi K60 Ultra en Chine. Il s’agit du dernier appareil à arriver dans la série Redmi K60 et comprend des spécifications haut de gamme, notamment un écran OLED de 6,67 pouces, un SoC Dimensity 9200+, jusqu’à 24 Go de RAM, et bien plus encore. Cela dit, voyons la fiche technique complète du Redmi K60 Ultra, ainsi que son prix et les détails de sa vente.

Le Redmi K60 Ultra (ou Extreme Edition en Chine) est équipé d’un écran POLED 12 bits CSOT C7 de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, une fréquence d’échantillonnage tactile de 480 Hz et une luminosité maximale de 2 600 nits avec 2 880 modulations de largeur d’impulsion (PWM). De plus, l’écran est certifié Dolby Vision et HDR 10+ et dispose d’une puce d’affichage dédiée baptisée Pixelworks X7. Le smartphone ne mesure que 8,49 mm d’épaisseur et ne pèse que 209 grammes.

Sous le capot, l’appareil est équipé du chipset Dimensity 9200+ de MediaTek couplé au GPU Immortalis G715 MC11. L’appareil comprend jusqu’à 24 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0 dans la variante haut de gamme. Pour garder les choses au frais, l’appareil est également équipé d’une chambre à vapeur de 5 000 mm de côté.

En ce qui concerne la photo, le Redmi K60 Ultra propose un système à trois caméras avec un capteur principal Sony IMX 800 de 50 mégapixels (le même que celui du MIX Fold 3) avec support OIS. Les deux autres caméras proposées sont un objectif ultra-large de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Il y a une caméra frontale de 16 mégapixels.

Sous le capot, une batterie de 5 000 mAh permet au Redmi K60 Ultra de fonctionner toute la journée. Et lorsque vous êtes à court de jus, vous pouvez utiliser le chargeur rapide propriétaire de 120 W qui supporte la charge PD 2.0 et PD 3.0. En termes de connectivité, l’appareil prend en charge la 5G, le Bluetooth 5.4 et le Wi-Fi 6. En outre, l’appareil est doté d’un moteur linéaire à axe X, de deux haut-parleurs stéréo et d’un Blaster IR. Le Redmi K60 Ultra est également résistant à l’eau et à la poussière selon la norme IP68 et fonctionne avec MIUI 14 basée sur Android 13.

Prix et disponibilité

Le Redmi K60 Extreme Edition sera vendu à partir de 2 599 CNY (~ 330 euros) pour la variante de base 12 Go de RAM + 256 Go de stockage et atteindra 3 599 CNY (~ 450 euros) pour la variante haut de gamme 24 Go + 1 To.

Le Redmi K60 Ultra sera disponible en trois variantes de couleur. Pour l’instant, l’appareil n’est disponible qu’en Chine et sera mis en vente à partir du 22 août. Il n’y a pas encore d’information officielle sur son lancement mondial.