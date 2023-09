La série Redmi Note 13 Pro est maintenant officiel !

Xiaomi a enfin officialisé en Chine la série Redmi Note 13 Pro, qui succède aux modèles Redmi Note 12 Pro. Cette série comprend le Redmi Note 13 Pro et le Redmi Note 13 Pro+ et vient en complément du Redmi Note 13 standard. Découvrez le prix, les caractéristiques et plus encore des nouveaux smartphones Redmi.

Redmi Note 13 Pro+ : spécifications et caractéristiques

Le Redmi Note 13 Pro+ reprend le design du Redmi Note 12 Pro+ et la caméra arrière est disposée en triangle. Le panneau arrière présente une finition en cuir. Le smartphone est également doté d’un indice IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. La face avant présente un écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces avec une résolution de 1,5 K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 1800 nits, une gradation PWM à haute fréquence de 1920 Hz et HDR10+. Il est également doté d’une couche de verre Corning Gorilla Victus pour la protection.

Comme révélé précédemment, le Note 13 Pro+ est propulsé par le dernier chipset Dimensity 7200 Ultra de MediaTek, couplé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il y a une batterie de 5 000 mAh avec la puce de charge P1 pour une meilleure gestion de l’énergie. Vous bénéficiez également d’une charge rapide de 120 W. Le smartphone fonctionne sous MIUI 14, basé sur Android 13.

En ce qui concerne la photo, il y a un capteur principal de 200 mégapixels avec le capteur Samsung HP3 et OIS, un objectif ultra-large de 8 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. La caméra frontale est de 16 mégapixels. Vous pouvez essayer les fonctions de la caméra comme l’enregistrement vidéo 4K, Film Camera, Micro Movie, Long Exposure, et plus encore. D’autres détails incluent la 5G, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.3, le NFC, des haut-parleurs stéréo doubles, un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, et plus encore.

Redmi Note 13 Pro : spécifications et caractéristiques

Le Redmi Note 13 Pro ressemble au Redmi Note 12 Pro, mais avec quelques modifications. Il dispose du même écran que le 13 Pro+, sauf qu’il n’est pas incurvé. La caméra est également la même. Il n’a pas non plus de finition en cuir et n’est pas équipé d’un écran tactile.

Le chipset est différent ; le Redmi Note 13 Pro est équipé d’une plateforme mobile Snapdragon 7 s Gen 2, et prend en charge jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il dispose également d’une plus grande batterie de 5 100 mAh avec une charge rapide de 67 W. Le smartphone fonctionne sous MIUI 14, basé sur Android 13.

En outre, l’appareil prend en charge la 5G, un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, un port USB Type-C, une prise audio de 3,5 mm, et plus encore. Il est disponible dans les coloris Light Dream Space, Time Blue, Midnight Dark et Star Sand White.

Redmi Note 13 : spécifications et caractéristiques

Xiaomi a également présenté le Redmi Note 13 5G, plus abordable. Le smartphone a des bords plats et ressemble beaucoup au Redmi Note 13 Pro. Il est doté d’un écran plat AMOLED de 6,67 pouces et prend en charge une résolution full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 1 000 nits.

Le téléphone est propulsé par le SoC MediaTek Dimensity 6080, associé à une mémoire vive pouvant atteindre 12 Go et à une capacité de stockage de 256 Go. Il est équipé d’un capteur photo principal de 100 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels, ainsi que d’une caméra frontale de 16 mégapixels. Le smartphone est soutenu par une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33W et fonctionne sous MIUI 14, basé sur Android 13.

Le Redmi Note 13 5G est disponible dans les coloris Time Blue, Midnight Dark et Star Sand White.

Prix et disponibilité

Le Redmi Note 13 Pro commence à 1 399 CNY (~ 180 euros) et sera disponible en Chine à partir du 26 septembre. Le Redmi Note 13 Pro+ commence quant à lui à 1 499 CNY (~ 190 euros), tandis que le Redmi Note 13 débute à 1 199 CNY (~ 155 euros).