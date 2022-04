Apple brevette de nouveaux capteurs de pression pour l’Apple Watch, le MacBook, l’iPhone, etc.

Force Touch, également appelée 3D Touch, était une technologie qu’Apple a utilisée pendant quelques années avant d’être soudainement remplacée par le Haptic Touch. Avec 3D Touch, les utilisateurs d’iPhone avaient la possibilité d’accéder à davantage de menus en appliquant simplement différentes pressions sur l’écran de leur iPhone.

Bien qu’il s’agisse d’une infime possibilité, il semble qu’Apple pourrait à nouveau introduire une version plus récente et améliorée de sa précédente technologie 3D Touch. Le US Patent & Trademark Office a publié quelques nouveaux brevets d’Apple pour divers futurs appareils Apple, et tous concernent de nouveaux capteurs de force-pression, comme le souligne Patently Apple.

L’un de ces brevets concerne des capteurs de force et de pression intégrés à l’Apple Watch et à des appareils de petite taille tels que les AirPods. Selon le brevet, la nouvelle surface sensible à la pression d’Apple utiliserait des capteurs de pression à fluide microélectromécanique. Ces capteurs seraient plus petits, auraient une meilleure sensibilité à la force et seraient plus durables que les capteurs de pression classiques.

Pour avoir une meilleure idée de la façon dont la nouvelle technologie de capteur de pression pourrait être mise en œuvre dans l’Apple Watch, Apple a montré dans son brevet une image d’une Apple Watch avec une face sensible à la pression au lieu d’un bouton physique.

Un autre brevet d’Apple montre comment la nouvelle technologie de capteur de pression d’Apple pourrait être utilisée dans les bracelets de l’Apple Watch, créant ainsi des bracelets dits intelligents. Grâce à cette nouvelle technologie, ces bracelets intelligents seraient capables de détecter la pression artérielle, la fréquence cardiaque et la vitesse de l’onde de pouls.

Également pour l’iPhone

Les brevets d’Apple montrent que la nouvelle technologie de capteurs d’Apple pourrait être utilisée dans l’iPhone. L’image ci-dessous, par exemple, montre comment Apple pourrait intégrer plusieurs petits modules de capteurs de pression dans l’iPhone au lieu d’un seul composant.

Même le trackpad pour le MacBook

Les brevets suggèrent également que ces technologies sensibles à la pression pourraient être utilisées dans le trackpad pour fournir un meilleur retour haptique. Apple possède déjà l’un des meilleurs trackpads du marché, et l’amélioration du retour d’information pourrait rendre la technologie plus agréable. Il serait intéressant de voir cette technologie arriver également dans d’autres périphériques Apple tels que la Magic Mouse ou le Magic Trackpad.

Il convient de noter que les entreprises font souvent breveter des technologies qu’elles ne mettent jamais en œuvre dans des produits de consommation destinés au grand public. Mais si Apple décide d’utiliser cette nouvelle technologie de capteur de pression, cela pourrait signifier que nous pourrions voir et tester le 3D Touch 2.0 dans une future génération d’iPhone.