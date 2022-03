Les prix des GPU baissent et pourraient revenir à la normale dès le mois prochain ou d’ici mai

Avec la chute des prix des GPU sur les marchés mondiaux ces dernières semaines à un rythme que nous n’avions pas vu ces deux dernières années, ce n’est qu’une question de temps avant que les consommateurs puissent enfin acheter une carte graphique au prix suggéré par le fabricant.

Il semble que le marché des GPU pourrait enfin se normaliser dès le mois prochain ou d’ici mai, selon la dernière analyse des prix de 3DCenter.

Entre le 6 et le 27 mars, les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 30 et AMD Radeon RX 6000 ont été vendues respectivement 25 % au-dessus de leur prix de vente conseillé. Les prix des GPU sont désormais les plus bas qu’ils aient connus au cours des 14 mois écoulés depuis janvier 2021. Les niveaux de disponibilité, quant à eux, n’ont pas été impactés et restent donc inchangés par rapport au mois dernier.

À titre de comparaison, pour la période du 13 février au 6 mars, les prix des produits des gammes de GPU susmentionnées étaient respectivement supérieurs de 41 % (NVIDIA) et de 35 % (AMD) au prix de vente conseillé.

Certes, ces chiffres concernent certaines régions européennes, à savoir l’Autriche et l’Allemagne. Cependant, le coût des populaires cartes en France commence également à devenir plus abordable. Cela dit, il faudra peut-être encore quelques mois pour que les prix des GPU atteignent le prix suggéré.

Il est intéressant de noter que c’est la première fois, depuis que 3DCenter a commencé à suivre les changements de prix sur le marché des GPU, que le coût des cartes NVIDIA et AMD correspond exactement l’un à l’autre.

Une bonne nouvelle pour les consommateurs

En raison de la différence de demande pour les cartes NVIDIA, les produits de Team Green ont atteint des prix plus élevés. Certains vendeurs tiers ont capitalisé sur la popularité des crypto-monnaies et leur compatibilité avec les GPU de la série RTX 30 en les vendant à des prix considérablement gonflés, mais cela ne semble plus être le cas.

En regardant de plus près les prix spécifiques, tels que détaillés par Wccftech, nous avons une meilleure idée du prix de certains GPU en ce moment :

NVIDIA RTX 3080 Ti (7 % au-dessus du prix de vente conseillé)

NVIDIA RTX 3090 (17 % au-dessus du prix de vente conseillé)

NVIDIA RTX 3050 (22 % au-dessus du prix de vente conseillé)

AMD 6500 XT (maintenant au prix du prix de vente conseillé)

6600 AMD 11 % au-dessus du prix de vente conseillé)

AMD 6600 XT (15 % au-dessus du prix de vente conseillé)

AMD 6900 XT (14 % au-dessus du prix de vente conseillé)

Ces prix sont certainement rassurants, surtout quand on sait combien il était difficile de les obtenir au plus fort de la pénurie de GPU, mais Wccftech souligne comment la 6700 XT est encore assez onéreuse (32 % au-dessus du prix de vente conseillé), tandis que les 6800 et 6800 XT sont 50 % au-dessus du prix de vente conseillé.

Quoi qu’il en soit, avec la chute des prix dans tous les domaines, la volatilité du marché des crypto-monnaies et le fait que le concept de preuve d’enjeu d’Ethereum devrait se concrétiser dans les mois à venir (désactivant effectivement la possibilité de miner de l’ETH sur les cartes NVIDIA), il semble que les revendeurs vont recommencer à vendre les GPU au prix de vente conseillé dans un proche avenir.