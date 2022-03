Les principales spécifications du OnePlus 10R ont été dévoilées en ligne

by

Nous avons entendu parler de OnePlus travaillant sur son smartphone phare abordable de nouvelle génération, le OnePlus 10R, depuis un certain temps maintenant. De précédentes rumeurs ont suggéré que OnePlus ne lancera pas le OnePlus 10R aux côtés du OnePlus 10 Pro. Au lieu de cela, le smartphone devrait être lancé en mai 2022.

Une nouvelle fuite de Yogesh Brar a maintenant révélé les spécifications clés du prochain smartphone OnePlus.

À l’avant, le OnePlus 10R devrait être livré avec un écran d’une résolution full HD+ E4 AMOLED de 6,7 pouces qui supportera des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Bien que les précédentes rumeurs aient suggéré que le OnePlus 10R sera livré avec un chipset Dimensity 9000 de MediaTek, Brar affirme que OnePlus prévoit maintenant d’expédier l’appareil avec le Dimensity 8100 MediaTek récemment lancé.

Le smartphone sera livré avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne UFS 3.1.

Selon les spécifications qui ont fuité, le OnePlus 10R sera alimenté par une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec un support de la charge rapide de 150 W. La fuite suggère que le OnePlus 10R pourrait être le deuxième smartphone de la société avec un support de charge rapide de 150W (le OnePlus Nord 3 est également pressenti pour offrir un tel support de charge). Une variante avec une batterie de 5 000 mAh et une charge rapide de 80 W pourrait également être proposée à un prix inférieur.

OnePlus va peut-être délaisser des caractéristiques clés

À l’arrière, le OnePlus 10R disposera d’une configuration à trois caméras avec un capteur primaire Sony IMX766 de 50 mégapixels, un capteur ultra-large de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Le smartphone devrait fonctionner sous Oxygen OS 12, la surcouche basée sur Android 12. La caméra frontale est censée être un capteur de 16 mégapixels. En plus des spécifications, Brar révèle que OnePlus prévoit de laisser tomber le curseur d’alerte et la prise casque de 3,5 mm du OnePlus 10R.

OnePlus devrait révéler le OnePlus 10R dans les mois à venir, bien que rien n’ait encore été officiellement révélé. Il n’y a pas non plus de mot sur le prix.