Google permettra de se retirer du programme bêta d’Android sans effacer votre appareil Pixel

Le programme bêta d’Android permet aux utilisateurs de Pixel de tester les nouvelles versions logicielles avant leur sortie officielle. Avez-vous déjà installé une version bêta d’Android sur votre appareil Pixel, l’avez utilisé pendant quelques jours, puis avez eu l’impression que cela n’en valait pas la peine ?

La seule solution officielle pour s’en débarrasser est d’effacer l’ensemble du smartphone, puis de réinstaller la version stable. Cependant, c’est beaucoup d’actions et de tracas, et la plupart des utilisateurs finissent par continuer à utiliser la version bêta. Il semble que Google soit conscient de votre frustration et souhaite fournir un moyen facile de passer à la version stable à partir de la version bêta de Android.

Il y a quelques jours, Google a publié la première version d’Android Quarterly Platform Release (QPR) pour la série Pixel 6. Google apporte le changement qui permettra aux utilisateurs du programme bêta Android sur les appareils Pixel de passer à la version stable à la fin du cycle bêta. Google, sur Reddit, a écrit :

Pour les futures versions bêta, nous nous assurerons que tous les appareils bêta (séries Pixel 4, 4 a, 5, 5a, 6, 6 Pro) reçoivent chaque version stable officielle au public afin que vous puissiez vous retirer sans effacement des données pendant une période limitée jusqu’à ce que vous appliquiez la prochaine mise à jour bêta. La prochaine version stable publique aura lieu en juin.

Selon Google, la version stable d’Android 12 QRP3 sera publiée en juin. À ce moment-là, les propriétaires de Pixel inscrits au programme bêta d’Android pourront s’en retirer sans effacer leurs appareils.

Lorsque Google a publié la version finale d’Android 12, il a offert aux utilisateurs de Pixel une « fenêtre d’opportunité similaire pour se désinscrire sans effacer votre appareil ». Alors que c’était une chose ponctuelle, Google en fait maintenant un changement permanent.

Android 12 QRP3 Beta 1.1 est une mise à jour mineure qui corrige les bugs présents dans la build précédente. Cette build intermédiaire est destinée uniquement aux Pixel 6 et Pixel 6 Pro. La build finale de QRP3 sera livrée en juin en tant que Pixel Feature Drop, et elle sera disponible pour les Pixel 4, Pixel 4 XL, la série Pixel 4a, Pixel 5 et Pixel 5a.