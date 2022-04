Android 13 teste une fonctionnalité qui active automatiquement le thème sombre au coucher

Si le « thème sombre au coucher » survit aux tests bêta et est intégré à la version finale d’Android 13, les utilisateurs l’activeront en allant dans Réglages > Affichage et en activant le thème sombre. Sous la rubrique « Horaire », les utilisateurs peuvent choisir de ne pas avoir d’horaire, d’activer le thème sombre à une heure personnalisée définie par l’utilisateur, d’activer le thème sombre du coucher au lever du soleil ou d’activer le thème sombre à l’heure du coucher.

