Google veut obtenir l’approbation de la FDA pour le suivi de la fréquence cardiaque de Fitbit

Selon Google, plus d’un demi-million de personnes ayant participé à l’étude l’ont aidé à tester son algorithme PPG (photopléthysmographie) AFib (fibrillation auriculaire). Cet algorithme permet aux appareils Fitbit d’enregistrer passivement les données relatives à la fréquence cardiaque et de rechercher d’éventuels signes d’alerte. L’objectif était de développer un système d’alerte précoce interne pour Fitbit .

