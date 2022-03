La OnePlus Pad 5G sera équipée d’un chipset Snapdragon 865 et sera prochainement lancée

Selon de récentes fuites, OnePlus se lancera bientôt sur le marché des tablettes. Selon les rumeurs, la première tablette de la société s’appellera OnePlus Pad 5G. La tablette devrait être révélée au cours du premier semestre de 2022.

Alors que OnePlus n’a encore confirmé aucun détail sur cette tablette à venir, Mukul affirme que l’appareil est déjà en production de masse. Les principales spécifications et le prix de la OnePlus Pad 5G ont également fait surface sur la toile. Ces fuites fréquentes indiquent que le OnePlus Pad 5G pourrait ne pas être trop éloigné du lancement.

OnePlus Pad 5G Exposure 🎩 • 12.4-inch FHD+ OLED Screen

• Snapdragon 865

• 6GB RAM

• 128GB Storage

• 13MP+5MP Rear Camera

• 8MP Front

• 10090mAh + 45W Charging

• Android 12

• Side Fringarprint Sensor

• 3.5mm Jack

• Bluetooth 5.1 6GB+128GB: ¥2999 (Expected) — Sam (@Shadow_Leak) March 24, 2022

Selon l’informateur Shadow Leak, la OnePlus Pad 5G pourrait être équipée d’un écran OLED de 12,4 pouces d’une résolution full HD+. Le taux de rafraîchissement n’a pas été révélé dans le tweet partagé, mais les précédentes fuites suggèrent que la tablette pourrait obtenir un panneau à 120 Hz. Sous le capot, il pourrait y avoir un chipset Snapdragon 865, qui a quelques années, mais qui embarque assez de puissance pour faire fonctionner une tablette sans aucun ralentissement. OnePlus pourrait avoir choisi ce chipset pour maintenir le prix base de la OnePlus Pad 5 G.

Quant aux caméras, la OnePlus Pad 5G pourrait arborer un capteur principal de 13 mégapixels et un objectif secondaire de 5 mégapixels à l’arrière. À l’avant, il pourrait avoir une caméra de 8 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

Un petit prix ?

La OnePlus Pad 5G serait dotée de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Aucune autre variante n’a été mentionnée dans la fuite, donc on ne peut pas dire si OnePlus la vendra dans plusieurs configurations. La tablette pourrait être dotée d’une grosse batterie d’une capacité de 10 090 mAh avec un support pour une charge de 45 watts. Elle pourrait également être équipée d’un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté pour l’authentification et d’une prise audio de 3,5 mm. Enfin, OnePlus pourrait l’expédier avec Android 12 prêt à l’emploi.

Selon Shadow Leak, le prix de la OnePlus Pad 5G sera de 2 999 yuans chinois (430 euros) pour le modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.