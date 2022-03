La prochaine version du Nest Hub de Google pourrait être dotée d’un écran détachable

Selon le prix et la taille de la tablette, un futur Nest Hub avec ce facteur de forme pourrait en faire un bon choix pour les familles. Les parents peuvent utiliser le hub complet pour contrôler les appareils de la maison connectée, et les enfants peuvent détacher la tablette pour jouer ou regarder des vidéos.

Le rapport détaille ensuite que Google a déjà travaillé pour améliorer l’expérience du Nest Hub en ajoutant davantage « d’éléments d’interface aux Nest Hub et Nest Hub Max de 2e génération ». Citant les caractéristiques, le rapport dit que Google a récemment ajouté un tiroir d’applications (en quelque sorte) au Nest Hub et maintenant l’enceinte de la maison connectée dispose également d’un navigateur Web riche en fonctionnalités avec des fonctionnalités de navigation Web appropriées.

Le rapport ne contient pas beaucoup plus de détails sur ce nouveau facteur de forme, comme la taille de la tablette ou le prix. Le rapport indique une date de sortie très générale pour le nouvel appareil, à savoir « 2022 ». La deuxième génération du Nest Hub de Google a été lancée à la fin de 2021 pour 99,99 euros, il est donc possible que le modèle de nouvelle génération arrive à la fin de cette année.

Google essaie peut-être de faire quelque chose de différent sur le marché, petit, mais en pleine croissance, des smart displays pour la maison connectée. Selon un rapport non confirmé de 9to5Google, la version de troisième génération du Google Nest Hub pourrait utiliser une tablette détachable qui se connecterait à la base de l’enceinte connectée . Une fois que vous aurez fini d’utiliser l’écran comme une tablette, vous pourrez réinstaller l’écran sur la base de l’enceinte connectée et l’utiliser comme un Nest Hub traditionnel.