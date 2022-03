Qualcomm dévoilerait le Snapdragon 8 Gen 1+ en 4 nm en mai, et équiper des smartphones en juin

Nous entendons parler d’une version améliorée de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec un « + » à la fin du nom depuis de nombreuses semaines. Le composant est censé être fabriqué par TSMC en utilisant son nœud de processus 4 nm. Le Snapdragon 8 Gen 1 est fabriqué par Samsung Foundry à l’aide de son nœud de processus 4 nm, beaucoup moins efficace.

La raison de la décision de Qualcomm de quitter Samsung pour TSMC est liée au faible rendement de Samsung qui serait de 35 %. C’est la moitié du rendement de Qualcomm, qui est de 70 %. Cela signifie que 35 % des puces découpées dans chaque tranche par Samsung au nœud de processus susmentionné ne passent pas les tests de contrôle de qualité. Cela représente un nombre assez important de puces qui ne parviennent pas à passer le cap final, laissant Qualcomm à court de composants dont elle a besoin et exacerbant la pénurie actuelle de puces.

Un tweet de l’informateur Yogesh Brar indique que le Qualcomm 8 Gen 1+ sera également connu sous le nom de SM8475 (par rapport au SM8450 pour le Snapdragon 8 Gen 1). La puce sera introduite au mois de mai, selon l’informateur. TSMC devrait reprendre la fabrication des puces phares de Qualcomm, le fondeur taïwanais offrant un rendement supérieur à celui de Samsung.

So Qualcomm SM8475 (Snapdragon 8 Gen 1 Plus) will be announced in early May. Will be based on TSMC’s 4nm platform with a number of improvements. But that not it, Qualcomm has some other chips as well for the mid & upper mid-range segment..

