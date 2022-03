Google autorisera bientôt les développeurs à utiliser leur propre système de facturation

Google et Apple, comme vous le savez peut-être déjà, exercent un duopole respectivement avec leur Google Play Store et leur App Store. Les deux géants du secteur ont fait l’objet de critiques et de poursuites antitrust pour avoir profité de leur position dominante et forcé les entreprises et les développeurs à utiliser leurs méthodes de facturation exclusives. Toutefois, Google souhaite désormais mettre fin à cette pratique et autorisera bientôt les applications à proposer leur propre système de facturation aux clients, à commencer par Spotify.

Google a introduit le système de facturation par choix de l’utilisateur dans le cadre d’un programme pilote visant à permettre aux développeurs et aux éditeurs d’applications de proposer aux clients leur propre système de facturation en plus de celui de Google Play. Les utilisateurs auront ainsi la possibilité de choisir le système de facturation qu’ils souhaitent utiliser lorsqu’ils effectuent des achats in-app.

« Ce programme pilote permettra à un petit nombre de développeurs participants de proposer une option de facturation supplémentaire à côté du système de facturation de Google Play. Il est conçu pour nous aider à explorer les moyens d’offrir ce choix aux utilisateurs tout en maintenant notre capacité à investir dans l’écosystème », a déclaré Sameer Samat, le vice-président de la gestion des produits chez Google, dans un article officiel.

Puisqu’il s’agit d’un programme pilote, il sera disponible pour un petit nombre de développeurs participants, Spotify étant le premier à l’utiliser. On s’attend à ce que d’autres développeurs y participent bientôt. Google considère la plateforme de streaming musical comme un premier partenaire « naturel » pour lancer son initiative en raison de sa base massive d’abonnés. Les deux sociétés travailleront ensemble pour « innover dans la manière dont les consommateurs effectuent des achats in-app, offrir des expériences attrayantes sur plusieurs appareils et amener davantage de consommateurs à la plateforme Android ».

Spotify commencera à proposer aux utilisateurs les deux options de facturation plus tard dans l’année, dans le cadre de son accord pluriannuel avec Google.

Google et Apple sont ciblés

Alex Norström, Freemium Business Officer de Spotify a déclaré dans un communiqué : « Nous sommes ravis de nous associer à Google pour explorer cette approche du choix de paiement et des opportunités pour les développeurs, les utilisateurs et l’ensemble de l’écosystème Internet. Nous espérons que le travail que nous ferons ensemble ouvrira une voie qui profitera au reste de l’industrie ».

Si vous avez suivi l’industrie technologique ces derniers temps, vous connaissez peut-être les critiques et les poursuites antitrust auxquelles Google et Apple ont dû faire face pour avoir forcé les développeurs et les entreprises à utiliser leur système de facturation propriétaire et à percevoir une commission pour publier leurs applications et services sur l’App Store ou le Play Store.

Alors qu’Apple a entamé l’une des plus grandes batailles juridiques avec Epic Games sur cette même question, Google a pris des mesures pour équilibrer la situation en réduisant sa commission pour les petits développeurs.

À la suite de cette lutte, Google a finalement pris une mesure qui peut profiter aux développeurs. Google souhaite comprendre comment cela fonctionne à la fois pour les utilisateurs et pour les développeurs, en fonction de quoi il prendra d’autres mesures dans ce sens. Apple pourrait bientôt prendre le train en marche. Google affirme qu’il faudra du temps pour la mettre en œuvre sur l’ensemble de sa plateforme. On peut donc s’attendre à ce qu’elle soit disponible pour les applications du Play Store dans les mois, voire les années à venir.