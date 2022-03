Dell équipe les XPS 15 et XPS 17 de puces Intel 12e génération

Les derniers modèles d’ordinateurs portables XPS de Dell sont maintenant officiels, avec les processeurs Intel Core série H de 12e génération. Les nouvelles versions comprennent le XPS 15 et le XPS 17, qui sont maintenant disponibles respectivement à partir de 1 699 euros et 2 599 euros, et vendus sur le site de Dell et les revendeurs partenaires.

Les options de processeur pour les ordinateurs portables comprennent les Intel Core i5-12500H, i7-12700H et i9-12900HK de 12e génération. Les options de mémoire comprennent 8 Go de DDR5 SDRAM à 4800 MHz et 16 Go, 32 Go et 64 Go de DDR5 à double canal à 4800 MHz.

Hormis le changement de processeur, ces ordinateurs portables présentent un châssis identique aux précédents modèles, y compris les repose-poignets en fibre de carbone et les parois latérales taillées en diamant.

Le Dell XPS 15 est un ordinateur portable axé sur la créativité, doté d’un écran de 15,6 pouces avec un rapport écran/corps de 92,9 %. Ses dalles 4K sont disponibles en couleurs 100 % Adobe RGB ou en options OLED 3,5 K afin de fournir une image idéale pour la création de projets. Les options graphiques comprennent les cartes Intel UHD Graphics, Intel Iris Xe Graphics, NVIDIA GeForce RTX 3050, et NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.

L’ordinateur portable prend en charge une batterie intégrée de 56 Wh/h ou 86 Wh/h, associée à un adaptateur secteur USB-C de 90 Wh/h ou 130 Wh/h.

XPS 17: une grosse puissance

Le Dell XPS 17 met l’accent sur une puissance et des performances accrues, avec un écran de 17 pouces offrant un rapport écran/corps de 93,7 % et une luminosité pouvant atteindre 500 nits. L’écran 4 K UHD+ couvre la gamme de couleurs 100 % Adobe RGB. Les options graphiques comprennent une carte Intel UHD Graphics, Intel Iris Xe Graphics, NVIDIA RTX 3050 et NVIDIA RTX 3060. Dell précise toutefois que le modèle NVIDIA RTX 3060 du Dell XPS 17 ne sera pas disponible à la vente avant avril.

L’ordinateur portable prend en charge une batterie de 97 Wh/h associée à un adaptateur secteur USB-C de 90 Wh/h ou de 130 Wh/h.

Les options de stockage pour les deux modèles comprennent 256 Go de SSD PCIe 3 x4, 512 Go de SSD PCIe 4 x4, 1 To de SSD PCIe 4 x4, 2 To de SSD PCIe 4 x4 et 4 To de SSD PCIe 4 x4.

Les ports et entrées des ordinateurs comprennent deux USB-C Thunderbolt 4 avec DisplayPort et Power Delivery, ainsi qu’un port USB-C 3,2 Gen 2, un lecteur de carte SD v6.0 pleine grandeur, une prise audio de 3,5 mm et un emplacement de verrouillage. Comme les précédents modèles, ils sont également livrés avec un adaptateur pour connecter l’USB-C à l’USB-A ou à l’HDMI.

Les logiciels pour les ordinateurs portables comprennent Windows 11 Home 64 bits, et Windows 11 Pro 64 bis.