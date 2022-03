Le Poco F4 apparaît sur Geekbench comme un Redmi K40S rebaptisé

by

Poco a commencé sa vie comme une sous-marque de Xiaomi, offrant des smartphones de milieu de gamme à des prix intéressants. Le Xiaomi Poco F1 s’est avéré être un grand succès, et la marque s’est scindée en tant que société distincte en 2020.

Il y a maintenant plusieurs modèles sous cette marque, la série X, la série M, et la série F phare. Le mois dernier, Poco a lancé le X4 Pro 5G et le M4 Pro, et maintenant il semble que la société se prépare à sortir le prochain flagship : le Poco F4.

Le smartphone est apparu sur Geekbench et le résultat a été rapidement repéré et repris par MySmartPrice. Le listing révèle quelques spécifications clés, principalement liées au chipset et à la mémoire vive du smartphone.

La base de données Geekbench ne peut nous donner que des informations limitées sur ce smartphone. Nous connaissons le numéro de modèle — 22021211RG, le système d’exploitation — le smartphone semble fonctionner sous Android 12 (avec une surcouche personnalisée par-dessus), et enfin — il y a 8 Go de RAM à bord.

Les gars de MySmartPrice ont correctement repéré le nom de la carte mère « munch », ce qui suggère un chipset Qualcomm Snapdragon 870 à l’intérieur. Les scores sont également cohérents avec cette théorie. Qui plus est, ces spécifications sont étrangement analogues au Redmi K40S qui a récemment été lancé en Chine, ce qui suggère que le Poco F4 pourrait être un simple rebranding pour le marché mondial.

Un Redmi K40S rebrandé

Si le smartphone est effectivement un Redmi K40S rebrandé, nous devrions voir des spécifications presque analogues à celles de la précédente génération du Poco F3. Bien que cela ne semble pas trop logique, il pourrait y avoir d’autres mises à niveau de la caméra et de la connectivité.

Pour en revenir aux spécifications — le Poco F4 serait probablement livré avec un écran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces prenant en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un mode HDR10+, Dolby Vision, et offrant également une luminosité de 1 300 nits. Le système de caméra pourrait voir triple, composé d’une caméra principale de 48 mégapixels, d’une caméra ultra-large de 8 mégapixels et d’une caméra macro de 2 mégapixels. Le tout est complété par une batterie d’une capacité de 4 500 mAh, et un support de charge rapide de 67 W.