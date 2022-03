Le nouveau MacBook Air (2022) pourrait ressembler à ceci

Apple s’apprête à sortir un nouveau MacBook Air dans le courant de l’année, et les rumeurs concernant ce nouveau look sont jusqu’à présent alléchantes. Le YouTuber et artiste ZONEofTECH s’est emparé de ces rumeurs et il a créé des maquettes qui semblent étonnamment pertinentes.

Comme le rapporte Notebookcheck, le YouTuber a utilisé tout ce qui a déjà été divulgué sur le MacBook Air, ainsi que les directives de conception actuelles d’Apple et ses récentes sorties, pour créer une maquette qui, selon lui, est la plus précise à ce jour.

La première chose à noter est le design du châssis. Il a un châssis plus carré avec des bords arrondis. Il s’inspire clairement du MacBook Pro de 14 pouces récemment sorti, ainsi que des designs les plus récents de l’iPhone, de l’iPad Air, de l’iPad Mini et de l’iPad Pro. Le raisonnement de ZONEofTECH à ce sujet est solide.

L’actuel design du MacBook Air avait une esthétique cohérente avec les précédentes générations de MacBook Pro, il serait donc logique pour Apple de conserver cette cohérence ici.

Le châssis semble initialement plus épais que le MacBook Air actuel, et c’est certainement vrai vers l’avant. Cependant, la vidéo souligne que le point le plus haut de ce rendu est en fait un peu plus petit que l’actuel MacBook Air, ce qui rend l’appareil plus mince dans l’ensemble. En tout cas, il ne servira plus de cale de porte si jamais il venait à être fichu !

Un MacBook Air coloré ?

ZONEofTECH pense également que le MacBook Air sera proposé dans une variété de couleurs, ce que d’autres fuites ont également suggéré. Les couleurs disponibles correspondraient aux couleurs disponibles sur l’iMac, et il aurait même un clavier blanc contrastant comme le Magic Keyboard qui est livré avec l’ordinateur de bureau.

Le rendu conserve le même écran de 13,3 pouces, mais ajoute également une encoche. Cela crée un aspect uniforme pour les écrans, ce qui est à nouveau ce que le projet entier essayait d’accomplir. Ils voulaient également conserver la même taille au clavier, ce qui est cohérent avec tous les MacBook. Mais pour que cela fonctionne, ZONEofTECH a dû réduire la hauteur du trackpad. Le rendu comprend également un port Thunderbolt 4 de chaque côté, ainsi qu’une connectique MagSafe et une prise casque de 3,5 mm. Les ports limités sont logiques puisque le MacBook Air ne sera pas destiné aux professionnels qui ont besoin de tous les ports supplémentaires.

Dans l’ensemble, il s’agit d’un design intéressant qui nous donne un aperçu de ce qu’Apple pourrait réserver à ses clients dans un proche avenir !