Zoom lance une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de le connecter à Twitch

Ce mercredi, Zoom a annoncé qu’elle allait permettre à ses utilisateurs de diffuser leurs réunions en livestream sur Twitch en ajoutant à l’application une intégration avec le service de streaming. Ainsi, une fois que vos comptes Zoom et Twitch sont connectés, vous pouvez commencer à diffuser votre réunion en quelques clics.

Zoom a déclaré que la nouvelle fonctionnalité est destinée à rationaliser le processus de partage de contenu avec des groupes. La plateforme souhaite que les gens utilisent cette fonctionnalité pour les webinaires qui impliquent des dizaines d’utilisateurs.

Les utilisateurs de Zoom peuvent tirer parti de cette nouvelle fonctionnalité dans de nombreux cas. Elle est idéale pour ceux qui souhaitent réaliser un podcast en direct, partager un écran pour un webinaire ou organiser une réunion publique virtuelle.

La fonctionnalité n’est pas une nouveauté pour Zoom, car la plateforme prend en charge le streaming vers d’autres plateformes comme YouTube et Facebook et permettrait aux utilisateurs d’ajouter un service de streaming personnalisé, ce qui signifie que les utilisateurs auraient pu faire du streaming vers Twitch en ajoutant leur URL de streaming et leur clé de diffusion.

Vous auriez également pu configurer OBS et l’utiliser pour diffuser une réunion, mais ces deux options auraient été plus complexes que le nouveau processus, qui consiste simplement à cliquer sur un bouton « Live on Twitch » et à se connecter au service.

Les nouveaux avatars virtuels de Zoom

Outre le lancement d’une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de se connecter à Twitch, Zoom a également introduit un ensemble d’avatars virtuels qui vous permettent de vous montrer sous la forme d’un animal. La plateforme vous permettra de choisir si vous voulez être un lapin, un chien, un renard ou un autre type d’animal pour votre prochaine réunion. Les nouveaux avatars vous remplaceront par un personnage virtuel qui copiera vos expressions faciales.

La plateforme de streaming a déclaré que la fonctionnalité, qui est incluse dans la mise à jour Zoom 5.10, ne vous permettra de devenir un animal qu’au lancement, mais les nouvelles options d’avatars seront ajoutées dans les prochains mois. Zoom considère que cette fonctionnalité est utile pour un grand nombre de différentes raisons.

Il y a aussi l’idée que la fonctionnalité pourrait aider à résoudre la fatigue de Zoom.