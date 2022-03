Zoom permet de vous présenter avec un avatar d’animal lors d’une réunion

L’application de vidéoconférence dispose déjà d’une variété de filtres et d’effets de type Snapchat que vous pouvez utiliser pour modifier votre apparence — vous pouvez déjà ajouter des oreilles de lapin ou une moustache à votre visage ou utiliser l’application appareil photo de Snap pour vous donner une apparence de dessin animé. Les avatars vont encore plus loin en vous remplaçant complètement. Zoom précise toutefois qu’il ne « stockera aucune donnée concernant votre visage ou les traits de votre visage » si vous utilisez des avatars.

you might also like