Apple pourrait rebaptiser l’A15 Bionic en A16 pour l’iPhone 14 et augmenter les prix

Ming-Chi Kuo, analyste réputé d’Apple, a déclaré il y a quelques jours que seuls les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max seront équipés d’une nouvelle puce et que les modèles « standards » conserveront la puce A15 Bionic de l’année dernière, qui équipe également l’iPhone SE 3. Cette affirmation a été confirmée par une autre source et Mark Gurman a également déclaré que cette rumeur était logique. Apple, étant Apple, sait très bien comment commercialiser des appareils avec une puce vieille d’un an.

La dernière fois qu’Apple a ouvertement divisé la gamme d’iPhone en fonction du type de puce, c’était en 2013, lorsque l’iPhone 5S était alimenté par la puce A7 et que l’iPhone 5C, plus abordable, était équipé de l’ancienne puce A6. Sinon, la société a fait quelque chose d’analogue plus récemment.

Par exemple, la puce A15 de l’iPhone 13 Pro est dotée d’un GPU à 5 cœurs, tandis que les modèles mini et standard ont des GPU à 4 cœurs. Autre exemple, l’Apple Watch Series 6 de 2020 et l’Apple Watch Series 7 de 2021 ont des puces très similaires basées sur le même processeur, mais comme il y avait encore une différence mineure, Apple n’a pas hésité à appeler le chipset de la Series 7 une nouvelle puce.

Quelque chose d’analogue est sur le point de se produire avec la série iPhone 14. LeaksApplePro, rédacteur pour iDrop News, a corroboré les fuites concernant la réutilisation par Apple de la puce de l’année dernière pour l’iPhone 14 de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Max de 6,7 pouces.

Selon le rapport d’aujourd’hui, Apple a du mal à fabriquer toutes les puces A16 et M2 dont elle a besoin. Apple s’éloigne d’Intel, ce qui signifie qu’elle ne fabrique plus seulement des puces pour ses smartphones et ses tablettes, mais aussi pour ses ordinateurs.

La priorité à la puce Apple M2

Ces deux puces non annoncées seront apparemment fabriquées à l’aide du processus 4 nm de TSMC et apparemment parce que la capacité de production est limitée, Apple a décidé de donner la priorité au M2. C’est pourquoi le géant de Cupertino ne fabriquera de nouvelles puces que pour l’iPhone 14 Pro et Pro Max, et les deux autres modèles seront bloqués avec le A15.

Pour éviter les critiques, la société modifiera légèrement la puce A15, qui est basée sur le processus de 5 nm, et le renommera A16. La puce plus rapide et plus économe en énergie, dont nous pensions qu’elle s’appellerait A16, sera connue sous le nom de A16 Pro et alimentera l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et le Pro Max de 6,7 pouces. Cette décision permettrait également à Apple de réduire ses coûts.

En outre, il y aura de nombreuses différences entre les modèles ordinaires et les modèles Pro, comme les puces mentionnées ci-dessus, des écrans à taux de rafraîchissement plus élevé sur les modèles Pro, un nouveau design qui verrait l’iPhone 14 Pro et Pro Max abandonner l’encoche pour une découpe en forme de pilule et de trou, et une nouvelle caméra de 48 mégapixels pour les modèles Pro, il est donc très peu probable qu’Apple réduise la différence de prix.

La nouvelle série sera probablement annoncée en septembre.