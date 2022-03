NVIDIA dévoile ses nouveaux GPU RTX pour les professionnels et met à jour l’Omniverse

NVIDIA a annoncé plusieurs nouveaux GPU RTX professionnels lors de sa conférence sur la technologie des GPU (GTC) hier, destinés aux professionnels de la création. La société a lancé le nouveau GPU NVIDIA RTX A5500 pour les ordinateurs de bureau, et plusieurs autres GPU pour les créateurs et les professionnels qui seront utilisés dans les ordinateurs portables.

Le nouveau GPU NVIDIA RTX A5500 possède 10 240 cœurs CUDA, 80 cœurs RT de seconde génération, 320 cœurs Tensor de troisième génération et jusqu’à 24 Go de VRAM avec 768 Go/s de bande passante mémoire. Deux des mêmes GPU peuvent fournir jusqu’à 48 Go de mémoire, grâce à NVLink, comme le rapporte XDA Developers.

En ce qui concerne les ordinateurs portables, NVIDIA a annoncé les nouvelles RTX A500, A1000, A2000 8 GB, A3000 12 GB, A4500, et A5500. Le GPU A5500, le plus élevé, est la version pour ordinateur portable du GPU de bureau, et il comporte 7 424 cœurs CUDA, 58 cœurs RT, 232 cœurs Tensor, 16 Go de VRAM avec une bande passante mémoire de 512 Go/s.

La nouvelle carte graphique sera plus efficace pour les tâches à forte intensité graphique, et elle sera intégrée aux nouveaux ordinateurs portables.

Le nouveau GPU RTX 5500 pour les ordinateurs de bureau est disponible dès aujourd’hui auprès des revendeurs et des constructeurs de systèmes, et les nouveaux ordinateurs portables équipés des nouveaux GPU RTX vont également être vendus prochainement.

Omniverse Cloud

NVIDIA a également annoncé le nouveau service d’abonnement Omniverse Cloud qui permettra aux professionnels de la création d’accéder à Omniverse partout et à distance. Ce service permettra aux créateurs d’accéder à diverses scènes 3D et de les modifier sans avoir à transférer toutes les ressources localement sur l’appareil, et cela ne nécessite pas non plus que le matériel soit équipé d’un GPU RTX physique.

La plateforme Omniverse prendra en charge un grand nombre d’applications différentes, toutes destinées à permettre aux professionnels de la création de créer ensemble en temps réel, et d’éditer et d’accéder à leur contenu graphique intensif en déplacement.