Grâce à Teams, vous allez pouvoir donner vie à vos présentations PowerPoint

Votre prochaine présentation PowerPoint pourrait être beaucoup plus passionnante grâce à une nouvelle fonctionnalité qui fait également appel à Teams. Microsoft a annoncé qu’elle réunissait deux outils distincts, Teams et PowerPoint, pour rendre vos réunions plus attrayantes et interactives à l’aide de sa populaire plateforme de vidéoconférence.

Grâce à cette mise à jour, vous pourrez désormais intégrer le flux de votre caméra Microsoft Teams dans une présentation PowerPoint, ce qui, espérons-le, rendra les diapositives encore plus interactives. Ce changement a été rendu possible grâce à l’intégration de Cameo et du Studio d’enregistrement, deux outils existants annoncés par Microsoft en 2021 et destinés à améliorer l’expérience PowerPoint.

Cameo permet aux utilisateurs d’intégrer le flux de leur caméra Teams, en direct ou enregistré, dans une présentation PowerPoint, ce qui leur donne la possibilité de personnaliser l’endroit où ils souhaitent apparaître sur une diapositive. Studio d’enregistrement permet aux utilisateurs d’enregistrer une présentation dans PowerPoint et de diffuser une vidéo à la demande, afin que vos collègues ou collaborateurs puissent la regarder quand ils le souhaitent.

Les deux outils seront désormais combinés dans PowerPoint, ce qui signifie que lorsqu’un utilisateur a fini de créer une présentation, il peut utiliser Cameo pour décider comment et où il apparaîtra sur les diapositives, puis effectuer la prise de parole préenregistrée avec le studio d’enregistrement en cliquant simplement sur le nouveau bouton « Enregistrer » dans PowerPoint, le tout sans avoir à basculer entre plusieurs plateformes.

Lorsque la présentation a lieu, PowerPoint Live diffuse ensuite la vidéo enregistrée.

Les utilisateurs peuvent en profiter !

Selon Microsoft, l’outil peut être utile pour les intervenants qui ne peuvent pas assister en personne à une réunion « en direct », mais qui souhaitent tout de même y participer, car Cameo avec Studio d’enregistrement signifie que « vous vous présenterez toujours à la réunion comme si vous étiez “en direct”. Studio d’enregistrement est disponible dès maintenant pour une utilisation dans PowerPoint, et Cameo devrait être commercialisé dans les prochains mois.

Cette nouvelle n’est que la dernière d’une série de partenariats entre Teams et PowerPoint, Microsoft cherchant à rendre sa suite Office plus utile pour les travailleurs du monde entier.