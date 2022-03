Spotify Greenroom passera dans l’application principale sous le nom de Spotify Live

Récemment, la société a collaboré avec Complex Networks pour héberger exclusivement tous ses programmes audio en direct. Elle a également conclu un accord avec le podcast sportif « The Fantasy Footballers ». La Greenroom de Spotify a eu du mal à gagner en popularité malgré la signature d’un certain nombre d’accords de contenu. Il sera intéressant de voir si ces changements portent chance au service.

Il est intéressant de noter que Spotify n’est pas le seul à s’être lancé dans la compétition avec Clubhouse. En réponse à Clubhouse, Twitter a lancé Spaces et Meta a introduit les Live Audio Rooms sur Facebook. Même LinkedIn, Reddit et Discord ont ajouté une telle fonctionnalité à leurs applications respectives.