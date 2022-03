Comment suivre le lancement du premier smartphone de Nothing à 15 heures ?

L’événement de la jeune entreprise Nothing d’aujourd’hui pourrait être le plus significatif à ce jour dans la courte histoire de la société en termes d’apprentissage de ses plans exacts pour l’avenir.

Baptisé « The Truth », l’événement de Nothing devrait se concentrer sur la feuille de route de la société — bien que l’on ne sache pas exactement combien de détails seront partagés — mais des rumeurs suggèrent que nous verrons également le deuxième lancement de produit de Nothing. Nothing a révélé début mars qu’elle tiendra un événement en direct, et bien que nous ne sachions pas exactement ce que la société aura à partager avec nous, elle a déclaré que le flux en direct la verra « partager des nouvelles sur notre feuille de route 2022 + une nouvelle opportunité d’investissement communautaire ».

Le livestream de l’événement Nothing d’aujourd’hui commence à 15 heures, heure française, et vous pouvez le regarder en direct sur YouTube, ou directement sur cette page dans quelques heures.

Ces derniers mois, les rumeurs et les fuites autour d’un Nothing Phone se sont multipliées, atteignant leur paroxysme le mois dernier lorsqu’une photo postée sur Twitter montrait soi-disant le fondateur de Nothing, Carl Pei, montrant un smartphone inconnu au PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, lors du MWC 2022.

On sait peu de choses sur le Nothing Phone, s’il existe vraiment, ce qui en fait potentiellement l’un des lancements les plus excitants de l’année.

Je ne manquerais pas de suivre l’événement « The Truth » de Nothing en direct, alors rendez-vous sur Twitter, mais également sur le blog dans l’après-midi pour en savoir plus.