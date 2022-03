Si vous choisissez d’exécuter la version alpha de Steam, attendez-vous à rencontrer quelques bugs. En outre, l’entreprise vous suggère de n’utiliser que des jeux AAA plus anciens, tels que Portal ou Skyrim. Quant à la disponibilité de Steam sur les canaux bêta et stable de Chrome OS, Google n’a pas confirmé de calendrier de lancement pour le moment.

Même si Google va intégrer d’autres Chromebook dans ce test, il impose des exigences matérielles intéressantes. L’alpha Steam ne prendra en charge que les Chromebooks équipés d’un processeur Intel Core i5 ou i7 de 11e génération, d’une carte graphique Intel XE et d’un minimum de 8 Go de RAM .