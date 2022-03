Google a fait une annonce surprenante lors de son discours d’ouverture du Developer Summit 2022 « Google for Games » : Steam est arrivé sur Chrome OS… en quelque sorte. Le lancement, que nous anticipions depuis des mois, se présente sous la forme d’une version alpha, qui ne sera disponible que pour certains Chromebooks, du moins dans un premier temps.

« L’alpha de Steam vient d’être lancé, rendant cette boutique de jeux PC de longue date disponible sur certains Chromebooks pour que les utilisateurs puissent l’essayer », a déclaré Greg Hartell, directeur de produit pour les jeux chez Google, lors de la keynote du sommet de l’entreprise. Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la volonté générale de Google d’élargir les options de jeu sur ses ordinateurs portables Chrome OS légers, notamment grâce à sa propre plateforme Stadia basée sur le cloud.

« Les jeux sur le cloud sont plus vivants que jamais sur les Chromebooks », a poursuivi Hartell, soulignant que Stadia et NVIDIA GeForce NOW ont apporté plus de 1 400 jeux PC aux machines Chrome OS. À quoi les propriétaires de Chromebook peuvent-ils s’attendre à l’avenir ?

Les Chromebooks permettent déjà à leurs propriétaires de jouer à des jeux Android, mais l’expérience n’est pas forcément aussi bonne que celle que vous obtenez avec un smartphone ou une tablette. Cependant, cela change lentement grâce au mode de compatibilité que la société a déployé en octobre 2021 et à la bêta Gaming Overlay qui sera introduite plus tard cette année.

« Les Chromebooks ont connu une année incroyable en 2021 », a expliqué Hartell, précisant : « Nous sommes vraiment enthousiasmés par la croissance continue des jeux Android sur Chrome OS en particulier ». La société affirme que l’utilisation d’Android sur son système d’exploitation Chrome a augmenté de plus de 50 % d’une année sur l’autre, et elle doit largement remercier les jeux pour cette expansion. Le fait que certains jeux Android aient été optimisés pour être joués sur les Chromebooks y contribue, bien sûr.

Steam comme moteur du jeu sur les Chromebooks

Steam contribuera sans aucun doute à alimenter ces chiffres, même s’il reste à voir combien d’ordinateurs portables prennent en charge le logiciel et si les propriétaires de Chromebook préfèrent utiliser une plateforme basée sur le cloud comme Stadia. Google dirige les consommateurs intéressés vers ses forums de la Communauté Chromebook pour en savoir plus sur la version alpha de Steam et l’essayer eux-mêmes — bien que, au moment de la rédaction de cet article, l’information ne semble pas encore être disponible sur les forums.

Au-delà de Steam, Google a également déclaré qu’elle publierait la version bêta publique de son nouveau Chrome OS Gaming Overlay plus tard en 2022, bien que seuls certains jeux le prennent en charge à ce moment-là. Grâce à elle, les propriétaires de Chromebook pourront jouer à des jeux Android « avec des configurations de souris et de clavier pilotées par l’utilisateur » sans que les développeurs des titres aient à effectuer des modifications au préalable.

Quels Chromebooks prendront en charge Steam ?

Malheureusement, Google a lâché la nouvelle de Steam Alpha avec très peu de détails que les joueurs veulent sans doute savoir — comme, par exemple, quels modèles de Chromebook prendront en charge le logiciel. Hartell a mentionné les ordinateurs portables x86 au cours de la keynote, et une fuite le mois dernier a affirmé avoir trouvé certains modèles qui seront les premiers à prendre en charge Steam dans le code publié.

Ces modèles comprennent les ASUS Chromebook CX9 et Flip CX5, le HP Pro c640 G2 Chromebook, et un trio de modèles Acer : le Chromebook 514, 515, et Spin 713, en supposant qu’ils sont des modèles avec les configurations matérielles décentes. Reste à savoir si ces modèles auront réellement accès à la version alpha de Steam pour Chrome OS.