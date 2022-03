Apple utiliserait un logiciel pour empêcher les mises à niveau SSD sur Mac Studio

Il a récemment été rapporté que le stockage SSD du nouveau Apple Mac Studio pourrait être remplaçable. Plusieurs personnes sur YouTube ont rapporté que le SSD est accessible et remplaçable sur le nouveau Mac Studio, suggérant que n’importe qui pourrait facilement mettre à niveau le stockage, même si le site officiel d’Apple affirme que ce n’est pas possible.

Un autre utilisateur a pris les devants et remplacé le disque SSD, pour découvrir qu’il est effectivement bloqué par le logiciel, empêchant le remplacement du SSD.

Luke Miani a révélé dans une nouvelle vidéo que le stockage SSD sur le nouveau Mac Studio ne peut pas être mis à niveau, car Apple bloque les SSD de remplacement au niveau du logiciel. La raison pour laquelle cela est bizarre est que le SSD lui-même est assez facile à retirer et à remplacer, et nous ne serions pas surpris s’il était soudé, comme c’est le cas dans les MacBook, comme le souligne AppleTrack.

Apple affirme sur son site Web que « le stockage du Mac Studio n’est pas accessible à l’utilisateur », et précise également que « si vous pensez avoir besoin d’une plus grande capacité de stockage à l’avenir, envisagez de configurer une capacité supérieure ». S’il est bon qu’Apple soit soucieux de l’environnement et utilise des matériaux recyclés, il est plus dommageable que l’entreprise empêche l’accès par choix, en limitant ce que les utilisateurs peuvent faire avec leurs propres appareils. Il est clair qu’il s’agit d’éviter les mises à niveau et de faire payer les clients plus chers pour un stockage onéreux.

Si l’on peut comprendre qu’Apple veuille intégrer la mémoire, le stockage et d’autres composants importants dans sa gamme d’ordinateurs portables MacBook, cela n’a pas beaucoup de sens pour un ordinateur de bureau, tel que le Mac Studio. Le Mac Studio aurait pu facilement offrir un stockage extensible, mais il semble qu’Apple ait pensé autrement et ait verrouillé l’accès par un logiciel.

Le stockage du Mac Studio pourrait-il être mis à niveau à l’avenir ?

Comme l’indique expressément le site Web d’Apple, le stockage du Mac Studio ne sera pas accessible à ses utilisateurs. Selon les recommandations de la société, avant d’acheter le Mac Studio, les acheteurs doivent faire configurer les ordinateurs pour qu’ils répondent à leurs besoins.

Il est toutefois possible qu’Apple permette à certaines personnes de remplacer le SSD du Mac Studio en achetant les éventuels kits de mise à niveau du stockage de la société.