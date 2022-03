Roku OS 11 vous permettra de définir vos propres photos comme économiseur d’écran

Et pour ceux qui veulent toujours du nouveau contenu, l’écran d’accueil de Roku comporte désormais un onglet « Que regarder ». Cet onglet suggère des séries TV, des films et des services en fonction de votre historique de visionnage, ainsi que des ajouts notables aux services de streaming ou du contenu tendance.

Parmi les autres fonctionnalités notables de Roku OS 11 figurent de nouveaux modes sonores pour les barres de son et les enceintes Roku (Standard, Dialogue, Film, Musique et Mode nuit), ainsi qu’un paramètre de clarté de la parole qui rend automatiquement les voix plus audibles dans vos émissions ou films préférés.