Voici à quoi ressemble l’intérieur du Studio Display d’Apple

Comme il est de coutume à chaque lancement de produit Apple, un nouveau démontage nous a donné un premier aperçu du nouveau moniteur haut de gamme de la société, le Studio Display.

MacRumors a réussi à jeter un coup d’œil aux composants internes et au design général du produit. Cependant, au lieu de l’habituel démontage détaillé effectué par les passionnés, l’image a été obtenue à partir de la documentation qu’Apple fournit aux techniciens.

Quoi qu’il en soit, nous avons toujours un premier aperçu du fonctionnement interne du Studio Display. Comme le souligne MacRumors, Apple a équipé son écran de trois grandes cartes sous le capot. Les cartes situées sur les côtés gauche et supérieur droit assurent l’alimentation électrique. Quant à la carte située en bas à droite, elle loge la carte logique, qui contient la puce A13 Bionic de l’écran, en plus de son module de stockage de 64 Go.

En ce qui concerne les composants de refroidissement du Studio Display, les ingénieurs d’Apple ont intégré deux ventilateurs internes situés de part et d’autre du système de câblage central. L’une des caractéristiques les plus remarquables du Studio Display est son système audio à six haut-parleurs. Quatre de ces haut-parleurs sont visibles dans les coins inférieurs, ce qui, comme le souligne MacRumors, ressemble à l’emplacement des haut-parleurs internes de l’iMac de 24 pouces.

Enfin, comme évoqués plus haut, les câbles visibles sur l’image relient à la fois le panneau d’affichage et la webcam ultra-large de 12 de mégapixels intégrée directement à la carte logique.

Une analyse plus approfondie du fonctionnement interne du Studio Display par les spécialistes du démontage iFixit est en cours. Le site Web affirme notamment que le nouveau moniteur d’Apple est « plus proche d’un iMac que d’un iPad ».

Déjà des inquiétudes

Depuis le lancement du Studio Display, ses mauvaises critiques ont conduit Apple à publier une mise à jour pour résoudre certains problèmes. Son prix de 1 749 euros a également suscité des inquiétudes, auxquelles Apple a répondu en qualifiant l’appareil de « très accessible, très grand public ». Certains diront qu’il n’est pas aussi grand public qu’il pourrait l’être : bien qu’il se connecte aux PC non-Mac traditionnels, certaines fonctions clés ont été désactivées, comme les éléments True Tone et Center Stage.

Au-delà de sa compatibilité avec les systèmes Windows, il y a quelques autres inconvénients qui ne peuvent pas être ignorés — surtout pour un écran aussi cher — notamment l’absence de support HDR et de ProMotion. Et si vous cherchez à régler la hauteur du moniteur lui-même, vous devrez payer 460 euros de plus à Apple.

Apple travaillerait déjà sur le successeur du Studio Display, où il est probable que les problèmes susmentionnés seront résolus avec un modèle Studio Display Pro.