Le nouveau mode chronologique de Instagram est une bouffée d’air frais

Il n’est pas certain qu’un utilisateur bénéficie réellement des flux algorithmiques que chaque réseau social a choisi d’imposer, mais c’est une réalité à laquelle nous devons tous faire face en ligne. Facebook et Instagram proposent tous deux des flux algorithmiques au lieu de flux chronologiques, et si Twitter vous donne la possibilité de passer à un flux « Derniers Tweets », Instagram n’a pas d’option similaire. Mais la situation est en train de changer, puisque le flux chronologique fait enfin son retour, mais pas sans inconvénient majeur.

Instagram a annoncé ce mercredi l’ajout de deux nouveaux modes qui modifient le fonctionnement du flux principal, en ramenant la vue chronologique inversée tant attendue. La société appelle ces deux nouveaux modes « Suivre » et « Favoris », et affirme qu’ils sont conçus pour « vous donner plus de choix et de contrôle sur ce que vous voyez » lorsque vous utilisez l’application (c’est-à-dire vous permettre d’éviter des choses comme les messages suggérés et le tri algorithmique basé sur qui et ce que l’application pense que vous aimez).

Malheureusement, le tri algorithmique reste l’option par défaut — vous ne pouvez pas définir l’un des deux autres flux comme primaire.

La description d’Instagram pour le flux « Suivre » est très compréhensible : « Voir les dernières publications des comptes que vous suivez, dans l’ordre où elles ont été postées ». Et à cela, je dis oui. Et, c’est exactement ce que tout le monde veut pour les réseaux sociaux !

Instagram détaille également le mode « Favoris » dans son annonce — en gros, vous pourrez mettre en vedette jusqu’à 50 comptes, et les publications de ces derniers apparaîtront plus haut dans votre flux principal. Vous pourrez également afficher ces messages dans un flux séparé « Favoris », qui, selon Instagram, commence par les messages les plus récents.

Une bonne nouvelle !

Bien sûr, tout a un prix. Dans le communiqué de presse annonçant le changement, Adam Mosseri, responsable d’Instagram, écrit : « Au fil du temps, nous allons ajouter davantage de recommandations à votre flux en fonction de vos centres d’intérêt ». Mais tant que le fil « Suivre » reste en place, cela devrait être supportable.

Ces modes sont en préparation depuis un certain temps : Adam Mosseri en a parlé à plusieurs reprises l’année dernière, et certains utilisateurs ont pu les tester. Aujourd’hui, elle devrait enfin être accessible à tous. Pour accéder à l’un ou l’autre des flux alternatifs, appuyez sur le logo Instagram dans le coin supérieur gauche lorsque vous êtes dans l’onglet d’accueil, et profitez du bonheur chronologique.