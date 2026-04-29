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Samsung Glasses : La surprise que One UI vient de trahir par erreur

Samsung Glasses : La surprise que One UI vient de trahir par erreur

Samsung n’a pas encore présenté officiellement ses lunettes connectées, mais One UI commence déjà à leur faire de la place. Une mise à jour de l’application Nearby Device Scanning mentionne désormais la prise en charge de « Glasses », avec appairage rapide et affichage de la batterie.

Samsung Glasses : Une confirmation discrète dans One UI

Repérée par SamMobile, la mise à jour de Nearby Device Scanning évoque un support pour des « Glasses », avec Quick Pair et une fenêtre de batterie similaire à celle des Galaxy Buds ou Galaxy Watch. Ce n’est pas une annonce produit, mais c’est le genre d’indice logiciel que Samsung laisse rarement apparaître par hasard.

Le choix du nom intrigue aussi. Alors que les fuites parlaient surtout de Galaxy Glasses, Samsung pourrait opter pour un intitulé plus sobre : Samsung Glasses ou simplement Glasses dans l’interface.

Des lunettes sans écran, pensées pour l’IA

Les premiers visuels fuités montrent un design proche des Ray-Ban Meta, avec une monture relativement classique et des branches plus épaisses. Selon plusieurs fuites, ce premier modèle n’intégrerait pas d’écran, mais miserait sur une puce Qualcomm Snapdragon AR1, une caméra 12 mégapixels et une petite batterie de 155 mAh.

Samsung semble donc viser un produit plus accessible qu’un casque XR : des lunettes pour capturer, écouter, interagir avec l’IA et rester connecté, sans basculer dans la réalité augmentée lourde.

Une gamme en deux temps

Un second modèle, connu sous le nom de code Haean, serait aussi en préparation. Plus ambitieux, il pourrait intégrer un affichage microLED et arriver plus tard, possiblement en 2027.

Cette stratégie paraît logique : tester d’abord le marché avec des lunettes simples, puis monter en gamme avec un modèle plus immersif. Samsung éviterait ainsi l’écueil d’un produit trop cher ou trop expérimental dès la première génération.

Samsung veut sortir du tout-Galaxy

Le détail du nom n’est pas anodin. En appelant son produit « Glasses » plutôt que « Galaxy Glasses », Samsung pourrait chercher à séduire au-delà de ses utilisateurs Galaxy. Reste la grande question : ces lunettes fonctionneront-elles pleinement avec d’autres smartphones Android, voire avec l’iPhone ?

C’est là que le produit peut devenir vraiment intéressant. Si Samsung réussit à combiner design discret, IA utile et compatibilité large, ses lunettes pourraient devenir bien plus qu’un accessoire Galaxy : une nouvelle porte d’entrée vers l’informatique ambiante.