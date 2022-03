Studio Display : une caméra de mauvaise qualité, mais Apple va la corriger avec une mise à jour

Certaines des premières critiques du nouveau Apple Studio Display ont été publiées, et si la plupart d’entre elles sont positives quant à la qualité de l’affichage et à l’ensemble des fonctionnalités, beaucoup se plaignent de la qualité insuffisante de la caméra.

De nombreuses critiques affirment que la qualité de la caméra est trop faible et qu’elle n’est pas à la hauteur des standards. Depuis, Apple a confirmé le problème et a déclaré qu’elle allait déployer un correctif logiciel pour améliorer la qualité de la caméra du Studio Display.

Le Studio Display d’Apple a défini les attentes avec un écran riche en fonctionnalités et au design élégant, qui prétend le faire à un prix abordable, inférieur à celui de la concurrence. Le Studio Display est doté d’une caméra intégrée de 12 mégapixels, d’une ouverture f/2,4 et d’un champ de vision de 122 degrés, qui dispose de la fonction Cadre centré, permettant à l’utilisateur d’être suivi dans une petite zone. Apple a décrit cette fonctionnalité comme suit :

Caméra ultra grand-angle 12 Mpx avec Cadre centré. Le Studio Display intègre une caméra ultra-sophistiquée avec capteur 12 Mpx et champ de vision de 122 degrés. Et grâce à la puce Apple, cette caméra bénéficie de la fonctionnalité Cadre centré, inédite sur Mac. Lorsque vous vous déplacez, Cadre centré vous replace au centre de l’image, rendant ainsi les appels vidéo nettement plus vivants. Si d’autres personnes rejoignent ou quittent la conversation, le champ s’élargit ou se resserre en conséquence. Et l’expé­rience s’avère tout aussi parlante avec vos apps de visioconférence préférées.

Cependant, les critiques disent et montrent le contraire. La qualité des images prises avec le Studio Display semble être bien inférieure à ce que nous attendions, et il ne semble pas tenir ses promesses. Joanna Stern, du Wall Street Journal, a publié sur Twitter une image confirmant les résultats avec un exemple.

You can be the judge of the webcam quality. More shots in my video: https://t.co/lYQjFnqFI9 pic.twitter.com/sEWkpDIs7t

— Joanna Stern (@JoannaStern) March 17, 2022