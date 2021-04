by

by

Roku OS 10 : AirPlay 2, HomeKit, reprise instantanée et nouvelle interface utilisateur

Roku OS 10 : AirPlay 2, HomeKit, reprise instantanée et nouvelle interface utilisateur

Roku a annoncé cette semaine que sa dernière version logicielle, Roku OS 10, a commencé à être déployée et commencera à faire son apparition vers tous les appareils pris en charge dans les semaines à venir. Il promet d’être un atout majeur pour la recherche, la navigation et la lecture de contenus, que vous ayez un téléviseur Roku ou un lecteur de streaming.

« Roku OS 10 introduit une variété de nouvelles fonctionnalités permettant aux utilisateurs d’accéder plus rapidement au contenu, d’améliorer les configurations du réseau et des entrées, d’offrir de nouvelles façons de personnaliser l’expérience et d’améliorer les performances », a déclaré la société dans un communiqué de presse.

La première nouvelle fonctionnalité de Roku OS 10 est la reprise instantanée : désormais, les applications de streaming peuvent reprendre là où elles se sont arrêtées la dernière fois que vous les avez quittées. Cela semble nécessiter un certain travail de la part du développeur, car seules quelques applications (dont la chaîne Roku) proposent la reprise instantanée dès le départ — mais aucun des grands acteurs comme Netflix ou Prime Video ne la prend encore en charge.

Ensuite, il y a ce que Roku appelle la « détection automatique du Wi-Fi ». Si vous avez des réseaux Wi-Fi distincts dans votre maison sur du 2.4 GHz et 5 GHz, un appareil Roku recommandera désormais la meilleure option lors de la configuration. Et en cas de mise en mémoire tampon ou d’autres interruptions du flux, vous verrez peut-être apparaître un message vous recommandant de passer à l’autre réseau, moins encombré.

Roku ajoute également la configuration automatique des consoles de jeux lorsqu’il est utilisé avec une PS5, une Xbox Series X ou une autre console. À partir de Roku OS 10, lorsque vous branchez une console sur un Roku TV, la tuile s’affiche au bon nom et le Roku TV passe en mode jeu. « Selon le modèle Roku TV utilisé, les paramètres qui sont automatiquement configurés peuvent inclure le jeu HDR, le mode de faible latence automatique (ALLM), la fréquence de rafraîchissement variable (VRR), la fréquence d’images élevée et le mode de jeu certifié THX ».

AirPlay 2 et HomeKit

La prise en charge du AirPlay 2 et de HomeKit sera étendue à davantage d’appareils avec le lancement de Roku OS 10. Auparavant, ces fonctionnalités d’Apple arrivaient sur les produits Roku compatibles 4K et les téléviseurs Roku 4K, mais la société indique désormais qu’elles seront toutes deux disponibles « sur les appareils de streaming Roku HD, tels que le Roku Express, et sur certains modèles de téléviseurs Roku HD ».

Roku OS 10 vous permet de personnaliser le guide des chaînes de télévision en direct si vous avez une antenne branchée sur votre Roku TV. Il introduit également la prise en charge de HDR10+ sur le Roku Ultra et le nouveau Roku Express 4K+. Elle ajoute également un son surround virtuel à la Roku Smart Soundbar et à la nouvelle Roku Streambar Pro.