La caméra Insta360 One RS fait ses débuts avec plus de puissance et un objectif 4K Boost

Aujourd’hui, Insta360 a annoncé le successeur de sa caméra d’action modulaire à objectifs interchangeables. La nouvelle Insta360 One RS embarque plus de puissance, une stabilisation intégrée, de nouvelles fonctionnalités et un tout nouvel objectif 4K avec plus de choses à aimer.

La caméra One R de Insta360 et son système d’objectifs interchangeables sont arrivés en 2020 et étaient une excellente caméra à 360 degrés qui pouvait rapidement se transformer en une performante caméra d’action 4K. La conception modulaire permettait aux propriétaires de l’utiliser comme ils le souhaitaient, et maintenant c’est encore mieux.

Comme l’original R, la nouvelle One RS a trois composants principaux qui s’assemblent en une seule caméra. Le noyau central du châssis abrite l’écran, les boutons, le port USB-C, l’emplacement micro-SD et le cerveau de la caméra. Ensuite, il y a un objectif et une base de batterie rouge. Les utilisateurs peuvent rapidement détacher l’objectif à 360 degrés pour un objectif 4K ou même un capteur de 1 pouce pour des vidéos ou des images époustouflantes.

Avec la nouvelle Insta360 One RS, les aventuriers peuvent profiter de tout cela et de bien plus encore, grâce à des mises à niveau générales et à un tout nouvel objectif Boost 4K de 48 mégapixels avec des vidéos cinématiques 6K sur grand écran. Voici une vidéo rapide de l’appareil en action ci-dessus.

Encore une caméra modulaire

La Insta 360 One RS reprend tout ce qui a fait l’excellence de l’originale, et l’améliore encore. Le noyau du corps principal est doté d’un nouveau puissant processeur avec une meilleure stabilisation d’image intégrée, un microphone supplémentaire pour un son amélioré, une résistance à l’eau plus élevée, des transferts Wi-Fi 50 % plus rapides et une option de menu rapide pour des changements faciles à la volée.

Si tous ces changements sont excellents, le plus remarquable est la stabilisation d’image intégrée FlowState. Désormais, les utilisateurs n’ont plus besoin de lancer l’application Insta360 pour appliquer la stabilisation d’image exclusive de la société. Au lieu de cela, les vidéos en sont déjà dotées, et vous pourrez partager instantanément des clips fluides sur les médias sociaux.

En outre, la One RS dispose d’une fonction « Instant Zoom » très pratique qui permet aux utilisateurs de continuer à capturer de superbes vidéos avec un zoom numérique 2,7 x en appuyant sur un bouton. Ainsi, vous pouvez vous rapprocher de l’action comme jamais auparavant. La société a également redessiné le support de montage pour une plus grande facilité d’utilisation et un mécanisme de libération rapide, ce qui facilite le changement d’objectif.

Un objectif Boost 4K

La société sort également un objectif Boost 4K amélioré depuis qu’elle a abandonné l’objectif 4K original. Ce nouveau modèle est un puissant capteur d’image 1/2 pouce de 48 mégapixels capable de tourner des vidéos 4K à 60 fps nettes ou de capturer des photos de 48 mégapixels. En plus d’être un meilleur capteur dans l’ensemble, il dispose également d’un enregistrement HDR actif et de la possibilité de filmer des clips sur écran large 6K dans un rapport 2.35 : 1 pour un aspect et une sensation cinématographiques.

Le nouveau système de caméra Insta360 One RS est disponible sur le site Web de Insta360 ou sur Amazon. Comme la conception est entièrement modulaire, plusieurs configurations sont disponibles à partir de 320 euros, ou vous pouvez obtenir la Edition Double avec le dernier objectif Boost 4K et les célèbres objectifs 360 pour 569,99 euros.