Le Apple Mac Studio réduit de moitié le temps de rendu grâce à la puce M1 Ultra

Le tout nouveau Mac Studio d’Apple, équipé de la puce M1 Ultra, est officiellement arrivé — et les résultats des tests affluent. Cette fois, le Mac Studio a été testé afin d’estimer ses performances réelles en matière de rendu vidéo. Alerte spoiler : la puce M1 Ultra balaie le Mac Pro doté d’une puce Intel, mais ce n’est pas le seul ordinateur qui se retrouve loin derrière.

Ce test provient d’une vidéo YouTube réalisée par iJustine pour présenter le déballage et les tests de la version M1 Ultra du Mac Studio. Afin d’offrir une comparaison des performances plus vraie que nature, Adobe Premiere Pro a été utilisé pour réaliser une vidéo. Pour cela, iJustine a invité son ami, le YouTuber Mondobytes (Armando Ferreira), à venir tester le nouveau Mac Studio.

La vidéo en question était un projet Premiere Pro avec des séquences ProRes 4K d’une durée de 11:39 minutes. Cette même vidéo avait déjà été rendue sur plusieurs plateformes différentes, ce qui constitue un moyen précis d’évaluer et de comparer les résultats.

L’Apple Mac Studio a été capable d’effectuer le rendu d’une séquence de 11:39 minutes en seulement 3 minutes et 31 secondes. Ce qui, en soi, est assez remarquable. Mondobytes a ensuite comparé ce résultat à d’autres rendus de la même vidéo qu’il avait effectués sur son propre matériel, et les résultats sont stupéfiants. Le MacBook Pro M1 Max a eu besoin de 6 minutes et 39 secondes pour rendre la vidéo. Le MacBook Pro 13 pouces équipé de la puce M1 de base a eu besoin de 24 minutes et 21 secondes. Le Mac Pro, qui utilise toujours un processeur Intel Xeon (mais avec jusqu’à 28 cœurs), a eu besoin de plus de 10 minutes pour accomplir cette tâche.

Étant donné que le M1 Ultra contient deux puces M1 Max assemblées, nous nous attendions à des performances doubles, et c’est essentiellement ce que nous obtenons ici. Le Mac Studio exécutait également plusieurs autres applications gourmandes en ressources, comme Photoshop et FCP X, pendant le rendu de la vidéo. Cela a peut-être eu un impact sur le résultat final, mais cela ne l’a pas rendu moins impressionnant. Le nouveau mini PC d’Apple bat le Mac Pro 2019 sans transpirer.

Vivement le Mac Pro Apple Silicon

Bien sûr, opposer le Mac Pro à processeur Intel d’il y a près de 3 ans au tout nouveau Mac Studio peut sembler injuste. Après tout, le passage d’Apple à l’utilisation de son propre silicium et à la mise à niveau de ce dernier à sa dernière version est une évolution importante. Le Mac Pro reste, pour l’instant, à l’écart de ces grands changements. Cependant, cela ne change rien au fait que le Mac Pro utilisé comme comparaison dans la vidéo d’iJustine est un ordinateur à 20 000 euros destiné aux professionnels.

Le prix à lui seul mérite une comparaison, étant donné que le Mac Studio M1 Ultra coûte 4 599 euros. Cela signifie que pour un cinquième du prix du Mac Pro, le Mac Studio offre des performances bien supérieures à celui-ci. Et, il ne s’agit là que d’un mini-PC — il est difficile d’imaginer le type de puissance que possédera la prochaine itération du Mac Pro lorsqu’il sera enfin commercialisé avec une puce Apple Silicon.